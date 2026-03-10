केरल और तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, 16,450 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास

नई दिल्ली, 10 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 मार्च, बुधवार को केरल और तमिलनाडु की एक दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे दोनों राज्यों में कुल लगभग 16,450 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें, रेलवे और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती हैं, जो क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करेंगी।

यात्रा की शुरुआत केरल के एर्नाकुलम से होगी, जहां दोपहर करीब 1:30 बजे प्रधानमंत्री लगभग 10,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम करीब 5:45 बजे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचकर वे 5,650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और वहां भी जनसभा में हिस्सा लेंगे।

सबसे महत्वपूर्ण परियोजना भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (बीपीसीएल) की कोच्चि रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलीन इकाई की आधारशिला है। इस परियोजना पर 5,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा और इसकी क्षमता 400 किलो टन प्रति वर्ष होगी। पॉलीप्रोपाइलीन पैकेजिंग, ऑटोमोटिव पार्ट्स, मेडिकल उपकरण, टेक्सटाइल और घरेलू सामानों में इस्तेमाल होने वाली महत्वपूर्ण सामग्री है। यह भारत की पॉलिमर उत्पादन क्षमता बढ़ाएगी, आयात निर्भरता घटाएगी और स्थानीय उद्योगों व रोजगार को बढ़ावा देगी।

सड़क क्षेत्र में दो बड़े राजमार्ग प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जिनमें से एक एनएच-66 के थलापडी-चेंगला खंड का छह लेन निर्माण (लागत 2,650 करोड़ रुपए से अधिक)। यह मुंबई-कन्याकुमारी आर्थिक गलियारे का हिस्सा है, जो कासरगोड, कन्नूर, मंगलौर जैसे क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सुधारेगा, अझिक्कल पोर्ट से जुड़ेगा और पर्यटन-व्यापार को बढ़ावा देगा।

वेंगलम से रामनट्टुकरा तक कोझिकोड बाईपास का छह लेन अपग्रेड (लागत करीब 2,140 करोड़ रुपये)। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा, यात्रा समय 1 घंटे से घटकर 15-20 मिनट रह जाएगा और कोझिकोड बीच, बेपोर पोर्ट जैसे स्थलों तक पहुंच आसान बनेगी।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 23 ग्रामीण सड़कों का उद्घाटन होगा, जो ग्रामीण इलाकों में बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच बढ़ाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शोरानूर जंक्शन, कुट्टीपुरम और चांगनास्सेरी स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया है, जिसमें स्थानीय वास्तुकला को शामिल कर आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। शोरानूर-नीलाम्बुर रोड रेल लाइन का विद्युतीकरण लोकार्पित होगा, जो रेल संचालन को तेज और पर्यावरण-अनुकूल बनाएगा। पलाक्काड़-पोलाची के बीच नई रेल सेवा शुरू होगी, जो केरल-तमिलनाडु कनेक्टिविटी मजबूत करेगी। कोल्लम जिले में 50 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी जाएगी, जो स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान देगी।

यहां 5,650 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लॉन्च होंगी। नीलगिरी और इरोड जिलों में बीपीसीएल के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की आधारशिला (निवेश 3,680 करोड़ रुपये से अधिक) रखी जाएगी। इससे 8.8 लाख से ज्यादा घरों को पीएनजी, 200 से अधिक कमर्शियल यूनिट्स को गैस और 201 से अधिक सीएनजी स्टेशन मिलेंगे। चेन्नई के मनाली में आईओसीएल का 672 हजार मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाला ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट (निवेश 1,490 करोड़ रुपए) राष्ट्र को समर्पित होगा, जो ल्यूब्रिकेंट उत्पादन बढ़ाएगा। पीएमजीएसवाई के तहत 370 किमी लंबी 89 ग्रामीण सड़कों का उद्घाटन होगा।

एनएच-81 पर गंगईकोंडा चोलपुरम के पास ग्रीनफील्ड बाईपास की आधारशिला रखी जाएगी। दो अमृत भारत एक्सप्रेस, दो एक्सप्रेस और एक यात्री ट्रेन को झंडी दिखाई जाएगी, जो तमिलनाडु को तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और पूर्वी भारत से बेहतर जोड़ेगी।

--आईएएनएस

एससीएच