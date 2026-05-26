केरल के मुख्यमंत्री सतीशन का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात

नई दिल्ली, 26 मई (आईएएनएस)। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी पहली आधिकारिक बैठक करेंगे। नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद होने वाली यह मुलाकात राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) सरकार के सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी के साथ सतीशन की यह पहली मुलाकात है। हालांकि, इस मुलाकात का एजेंडा क्या होगा, इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्मीद है कि चर्चा का मुख्य केंद्र केरल की तत्काल विकास प्राथमिकताएं, केंद्र से मिलने वाली सहायता और राज्य के वे अहम मुद्दे होंगे, जिनमें केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत है।

पीएम के अलावा, मुख्यमंत्री की मुलाकात केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी होनी है। यह मुलाकात दोपहर 2:30 बजे नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में होगी।

इससे पहले शनिवार को सतीशन ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार कई बैठकें कीं, जिससे यह संकेत मिला कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व केरल के नए प्रशासन के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है।

सबसे पहले सुबह करीब 9 बजे उन्होंने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ चर्चा हुई। बाद में सतीशन ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात की।

इन मुलाकातों के दौरान माना जा रहा है कि उन्होंने विधानसभा चुनावों में मिले समर्थन के लिए कांग्रेस आलाकमान का आभार व्यक्त किया। सूत्रों के अनुसार, संगठनात्मक मामलों और पार्टी की भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर भी चर्चा हुई।

इस बीच, मुख्यमंत्री बनने के बाद सतीशन की दिल्ली की पहली यात्रा के दौरान केरल हाउस में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां छात्र और समर्थक देर रात तक उनसे मिलने के लिए जुटे रहे। मुख्यमंत्री ने आगंतुकों से बातचीत करने में समय बिताया और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में उनके आगमन को लेकर उत्साह का माहौल और बढ़ गया।

सतीशन ने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को शानदार जीत दिलाई। इस चुनाव में यूडीएफ ने 102 सीटें जीतीं, जबकि लेफ्ट का आंकड़ा 99 सीटों से घटकर सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। इसके अलावा, भाजपा ने भी तीन सीटें जीतकर अपना खाता खोल लिया।

चुनाव परिणाम सामने आने के बाद सतीशन ने 18 मई को अपने मंत्रिमंडल के 20 सहयोगियों के साथ शपथ ली।

--आईएएनएस

पीएसके/एएस