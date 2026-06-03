किराए के मकान पर अवैध कब्जे के आरोप में टीएमसी के प्रदेश उपाध्यक्ष गिरफ्तार

कोलकाता, 3 जून (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जय प्रकाश मजूमदार को पुलिस ने बुधवार को साल्ट लेक स्थित एक किराए के मकान पर कथित अवैध कब्जे के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।

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मजूमदार अपनी पत्नी के साथ कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके साल्ट लेक स्थित एक मकान में रह रहे थे। मकान मालकिन ने हाल ही में बिधाननगर (नॉर्थ) थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मजूमदार न केवल लंबे समय से किराया नहीं दे रहे थे, बल्कि किराया मांगने पर राजनीतिक प्रभाव का हवाला देकर उन्हें धमकाते और दुर्व्यवहार भी करते थे।

शिकायत के अनुसार, मजूमदार वर्ष 2014 में अपनी पत्नी के साथ मामूली किराए पर उस मकान में रहने आए थे। हालांकि, कुछ समय बाद उन्होंने किराया देना भी बंद कर दिया। मकान मालकिन का आरोप है कि जब भी उनसे किराया देने या मकान खाली करने को कहा जाता था, तो वह गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते थे।

बताया गया है कि यह मकान पहले मकान मालकिन के पति के नाम पर था। उनके निधन के बाद इसकी मालिकाना हक उनकी पत्नी को मिल गया।

बुधवार को मकान के एक हिस्से में ताला लगाने को लेकर मजूमदार और मकान मालकिन के बीच विवाद बढ़ गया। इस दौरान इलाके के अन्य निवासी भी मौके पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब मजूमदार अपनी गाड़ी से वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों ने उनकी गाड़ी की चाबी छीन ली। लोगों के बढ़ते विरोध को देखते हुए मजूमदार ने जल्द से जल्द मकान खाली करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन प्रदर्शन जारी रहा।

इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची बिधाननगर (नॉर्थ) थाना पुलिस ने मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया।

जय प्रकाश मजूमदार का राजनीतिक सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की थी। बाद में वे भाजपा में शामिल हुए और पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी बने। हालांकि, 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने उन्हें कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दिया था।

इसके बाद मजूमदार तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्हें पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

--आईएएनएस

डीएससी