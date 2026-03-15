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Kanshi Ram Birth Anniversary : कांशीराम जयंती पर नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, लखनऊ में होगा कार्यक्रम

कांशीराम जयंती: योगी, मौर्य, मायावती और अन्य नेताओं ने सामाजिक न्याय के पुरोधा को किया नमन
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Dainik Hawk·
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Mar 15, 2026, 04:58 AM
कांशीराम जयंती पर नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, लखनऊ में होगा कार्यक्रम

नई दिल्ली: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के संस्थापक कांशीराम की जयंती के अवसर पर रविवार को प्रमुख नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बसपा सुप्रीमो मायावती, बसपा विधायक उमाशंकर सिंह तथा भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद (रावण) समेत कई नेताओं ने उन्हें याद किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपने संदेश में लिखा, "दलित, शोषित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले सामाजिक न्याय के पुरोधा कांशीराम की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने कहा कि कांशीराम का जीवन समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों और सम्मान के लिए समर्पित रहा।"

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी उन्हें नमन करते हुए कहा कि कांशीराम वंचितों और शोषितों की आवाज थे। उन्होंने कहा कि समानता, स्वाभिमान और सामाजिक चेतना के लिए उनका संघर्षपूर्ण जीवन आज भी समाज को न्याय और अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा देता है।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कांशीराम को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता और संस्थापक कांशीराम को उनकी जयंती पर उनके अनुयायियों की ओर से शत-शत नमन और श्रद्धा-सुमन अर्पित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांशीराम ने बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर की सोच को आगे बढ़ाते हुए बहुजन समाज को संगठित करने का काम किया।

बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने भी उन्हें याद करते हुए कहा कि दलित, वंचित और शोषित समाज के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले जनप्रिय नेता कांशीराम को जयंती पर शत-शत नमन।

वहीं, भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के सह-संस्थापक चंद्रशेखर आजाद (रावण) ने भी कांशीराम को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि कांशीराम ने सोती हुई कौम को जगाने का काम किया और बहुजन समाज को अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

इधर, लखनऊ के वीआईपी रोड स्थित कांशीराम स्मारक स्थल पर रविवार को बसपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी जयंती मनाई जाएगी। बसपा नेताओं के अनुसार, पार्टी के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में अवध और पूर्वांचल समेत विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकर्ता शामिल होकर कांशीराम को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके लिए कार्यकर्ताओं और समर्थकों को कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया गया है।

--आईएएनएस

 

 

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