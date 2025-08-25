Kanimozhi Reaction Anurag Thakur: डीएमके सांसद कनिमोझी ने अनुराग ठाकुर पर साधा निशाना

नई दिल्ली: डीएमके सांसद एमके कनिमोझी ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने स्कूल के बच्चों से यह सवाल किया था कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा था और फिर जवाब दिया कि वह भगवान हनुमान थे।

कनिमोझी ने इस पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "एक सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा स्कूली बच्चों से यह पूछना कि चांद पर सबसे पहले किसने कदम रखा था और जोर देकर कहना कि वह नील आर्मस्ट्रांग नहीं, बल्कि हनुमान थे, बेहद परेशान करने वाला है।"

उन्होंने अपने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "विज्ञान कोई मिथक नहीं है। कक्षाओं में युवाओं को गुमराह करना ज्ञान, तर्क और हमारे संविधान में निहित वैज्ञानिक सोच का अपमान है।"

कनिमोझी ने 'एक्स' पोस्ट में आगे लिखा, "भारत का भविष्य जिज्ञासा को पोषित करने में निहित है, न कि तथ्यों को मिथकों से भ्रमित करने में।"

कनिमोझी के इस बयान पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कई लोग उनके समर्थन में हैं और कह रहे हैं कि शिक्षा को तर्क और वैज्ञानिक सोच पर आधारित रहना चाहिए, वहीं कुछ लोग इस विषय को संस्कृति बनाम विज्ञान के चश्मे से भी देख रहे हैं।

बता दें कि भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश में एक कार्यक्रम में छात्रों से कहा था कि भगवान हनुमान को अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति माना जा सकता है, और उन्होंने छात्रों से भारत की परंपराओं से जुड़ने के लिए पाठ्यपुस्तकों से आगे देखने का आग्रह किया था।

अनुराग ठाकुर ने शनिवार को अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर लिखा था, "पवनसुत हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री।"