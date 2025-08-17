भारत समाचार

Bihar politics 2025: लोकतंत्र का आधार है आजादी और हम लोग मताधिकार की रक्षा के लिए लड़ेंगे: कन्हैया कुमार

सासाराम से राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' शुरू होने के दिन चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता पर कन्हैया कुमार ने सवाल उठाए। उन्होंने आयोग की नीति को दोहरा करार दिया और स्वच्छ, पारदर्शी वोटर लिस्ट की मांग की। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने भाजपा पर लोकतंत्र कमजोर करने का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बिहार की जनता वोट चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी।
Aug 17, 2025, 02:35 PM
सासाराम:  कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बिहार के सासाराम से शुरू हुई लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' के संदर्भ में भारतीय चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण बात है कि एक ओर जहां सासाराम में 'वोटर अधिकार यात्रा' हो रही है वहीं, दूसरी तरफ उसी दिन चुनाव आयोग प्रेस वार्ता कर रहा है। लोकतंत्र का आधार है आजादी, आजादी का आधार है मताधिकार और हम मताधिकार की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और यह आगे जारी रहेगा।

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब विपक्ष ने सबूत पेश किए, तब आयोग ने दावा किया कि गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू किया गया है।

कन्हैया ने इसे आयोग की दोहरी नीति करार देते हुए स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग साफ है: स्वच्छ और पारदर्शी वोटर लिस्ट। उनका संकल्प है कि फर्जी मतदाताओं को सूची में शामिल नहीं होने दिया जाएगा और वैध मतदाताओं के नाम नहीं कटने देंगे।

राजद सांसद सुधाकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सासाराम की ऐतिहासिक धरती से शुरू हुआ यह अभियान जनता के गुस्से को दर्शाता है, जो भाजपा द्वारा लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए चुनाव आयोग का दुरुपयोग किए जाने के खिलाफ है।

आगे कहा कि सासाराम से उठी यह आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी और चुनाव आयोग को जनता के साथ न्याय करना होगा।

उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब तक इसका अंतिम प्रकाशन नहीं देख लिया जाता, तब तक इंडिया गठबंधन एक-एक वोट का हिसाब लेगा और अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा।

कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा कि यह अभियान जबरदस्त हौसले के साथ शुरू हुआ है। उन्होंने बिहार की एनडीए सरकार पर अफरातफरी फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मजबूत आवाज जनता तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता 'वोट की चोरी' को बर्दाश्त नहीं करेगी और आगामी विधानसभा चुनाव में वोट देकर अपनी सरकार बनाएगी।

कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि इंडिया ब्लॉक के सांसद चुनाव आयोग से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया जा रहा।

 

 

