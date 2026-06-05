कानपुर: रिश्वत मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर गिरफ्तार

लखनऊ, 5 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्वतखोरी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कानपुर देहात में बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने रिश्वत के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी), नोनारी बुजुर्ग ब्रांच, जिला- कानपुर देहात, यूपी के ब्रांच मैनेजर और दलाल/बैंक मित्र को पकड़ा।

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सीबीआई द्वारा यह मामला 3 जून को दर्ज किया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसने दिसंबर 2023 में सोलर आटा मिल लगाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, नोनारी बुजुर्ग ब्रांच, जिला- कानपुर देहात, यूपी से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत 10 लाख रुपए का लोन लिया था। दो साल पूरे होने के बाद शिकायतकर्ता ने उसी बैंक ब्रांच से 'पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना' के तहत ब्याज सब्सिडी का दावा करने के लिए जरूरी दस्तावेज हासिल किए और अपने खाते में ब्याज सब्सिडी की पहली किश्त भी प्राप्त की।

आगे यह भी आरोप लगाया गया कि जब शिकायतकर्ता ने 'पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना' के तहत ब्याज सब्सिडी का दावा करने के लिए जरूरी दस्तावेजों के लिए दोबारा ब्रांच मैनेजर से संपर्क किया तो आरोपी ब्रांच मैनेजर ने जरूरी दस्तावेज जारी करने के बदले रिश्वत के तौर पर दलाल/बैंक मित्र के जरिए शिकायतकर्ता से 25,000 रुपए की अनुचित मांग की और धमकी दी कि अगर मांगी गई रिश्वत नहीं दी गई तो ब्याज सब्सिडी के लिए जरूरी दस्तावेज जारी नहीं किए जाएंगे।

सीबीआई ने इसी शिकायत के आधार पर जांच के लिए 4 जून को जाल बिछाया और आरोपी दलाल को शिकायतकर्ता से आरोपी ब्रांच मैनेजर की ओर से 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इसके बाद, आरोपी ब्रांच मैनेजर और दलाल/बैंक मित्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें लखनऊ में सक्षम अदालत के सामने पेश किया जाएगा।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गौरव वर्मा, शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, नोनारी बुजुर्ग शाखा, जिला-कानपुर देहात, यूपी और राघवेंद्र, दलाल/बैंक मित्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, नोनारी बुजुर्ग शाखा, जिला-कानपुर देहात, यूपी के रूप में हुई है। वहीं, सीबीआई की ओर से आगे की कार्रवाई और जांच जारी है।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी