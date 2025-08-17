कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का हमला, दीपेंद्र हुड्डा बोले- हरियाणा बन गया फिरौती प्रदेश

करनाल/भिवानी, 17 अगस्त (आईएएनएस)। हरियाणा में लगातार बढ़ते अपराध और हालिया घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर जुबानी हमला किया। रविवार को करनाल पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग की घटना को लेकर कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हालिया बयान पर आए कमेंट्स में खुद भाजपा कार्यकर्ता स्वीकार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा अब हरियाणा नहीं, बल्कि फिरौती प्रदेश बन गया है। देश में अपराध दर में हरियाणा नंबर वन बन चुका है, और यह आंकड़े गृह मंत्रालय के क्राइम ब्यूरो के हैं।

हुड्डा ने आगे कहा कि राज्य सरकार की ओर से गठित स्पेशल टास्क फोर्स भी यह मान रही है कि हरियाणा में करीब 80 गैंग खुलेआम फिरौती वसूल रहे हैं। कुछ अपराधी विदेशों से, तो कुछ जेलों से धमकियां और वसूली कर रहे हैं। उन्हें पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है, क्योंकि सत्ता की डोर कहीं और से संचालित होती है। मुख्यमंत्री की बातों को पुलिस गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि असली डोर दिल्ली के हाथों में है।

शिक्षिका मनीषा हत्याकांड पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पूरा प्रदेश अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। सरकार का दायित्व है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़कर कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए।

वहीं, भाजपा सरकार में मंत्री श्रुति चौधरी ने भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि मनीषा हत्याकांड बेहद दर्दनाक है। किसी भी हत्यारे को बख्शा नहीं जाएगा। मैंने और किरण चौधरी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की है। सीएम ने तुरंत संज्ञान लेते हुए एसपी को बदला और पांच पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। यह बड़ी कार्रवाई है और इससे साफ है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा।

इस दौरान श्रुति चौधरी ने कांग्रेस संगठन की खामियों और विपक्ष के आरोपों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने 12 साल बाद कांग्रेस द्वारा संगठन बनाने की कवायद पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये कैसा संगठन है जो नेता प्रतिपक्ष तक नहीं चुन पा रहा। हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व और संगठन दोनों कमजोर हो गए हैं।

वहीं, कांग्रेस के 'वोट चोरी' के आरोपों पर उन्होंने कहा कि इतने बड़े नेताओं द्वारा गैरजिम्मेदाराना टिप्पणी करना गलत है। चुनाव आयोग अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रहा है।

--आईएएनएस

पीएसके/एबीएम