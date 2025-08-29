कुणाल घोष मानहानि केस : कोलकाता की कोर्ट ने अभया के पिता को नोटिस भेजा

कोलकाता, 29 अगस्त (आईएएनएस)। टीएमसी नेता कुणाल घोष के मानहानि मामले में कोलकाता की अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की दिवंगत डॉक्टर (अभया) के पिता को नोटिस भेजा है। कुणाल घोष ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के जरिए खुद यह जानकारी दी।

टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कोर्ट के आदेश की कॉपी साझा की। उन्होंने लिखा, "अभया के पिता के झूठे और अपमानजनक बयान का विरोध करते हुए मेरे वकील अयान चक्रवर्ती के पत्र के बाद मैंने मामला दर्ज किया है। बैंकशाल कोर्ट में 15वें न्यायिक मजिस्ट्रेट की पीठ ने एक नोटिस जारी किया है। वर्तमान नियमों के अनुसार, उन्हें (अभया के पिता) या उनके वकील को 11 सितंबर को सुबह 10:30 बजे उपस्थित होने के लिए कहा गया है।"

कुणाल घोष ने उम्मीद जताई कि अभया के पिता अदालत में जरूर आएंगे। टीएमसी नेता ने लिखा, "चूंकि उन्होंने बयान दिया है और वे अदालत से लेकर भाजपा के नबन्ना अभियान तक हर जगह जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वे अदालत से बचने के बजाय, खुद आएंगे। अपनी बेटी की हत्या की जाँच के बारे में उन्हें जो भी कहना है, मेरे खिलाफ उनके पास जो भी सबूत हैं, उन्हें अदालत को देना चाहिए। जांच के हित में उन्हें ऐसा करना चाहिए। अगर वे खुद नहीं आते हैं, तो मैं समझूंगा कि वे जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं।"

अपने पोस्ट में टीएमसी प्रवक्ता ने आगे लिखा, "उन्होंने (अभया के पिता) राजनीतिक हलकों में अपने प्रति सहानुभूति और सम्मान को खत्म कर दिया है। जब आप बेटी के मामले में न्याय की बात कर रहे हैं, तो आप खुद अदालत में आकर क्यों नहीं कहते?"

घोष ने अपनी पोस्ट में अभया के पिता के बयान का जिक्र किया। टीएमसी नेता ने लिखा, "उन्होंने कहा कि सीबीआई रिश्वत लेकर जांच को बिगाड़ रही है। राज्य सरकार ने पैसा दिया। कुणाल घोष सीजीओ के पास गए और समझौता कर लिया।"

टीएमसी नेता ने अभया के पिता पर एक और मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। उन्होंने कहा, "मैंने केस दर्ज करवा दिया है और कहा है कि इस संवेदनशील मामले में मैं इस तरह का सफेद झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप उस दिन कोर्ट में आइए और जज को मेरे खिलाफ सबूत दीजिए। मैं इस संबंध में एक और केस दर्ज करवाऊंगा। वकील अयान की तबियत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है। वरना आज ही दूसरा केस दर्ज हो जाता।"

--आईएएनएस

डीसीएच/