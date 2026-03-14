Kamakhyagudi Station Upgrade : अमृत भारत योजना के तहत बने कामाख्यागुड़ी रेलवे स्टेशन का पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे उद्घाटन, स्थानीय लोगों ने जताई खुशी

कामाख्या गुड़ी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मार्च को कोलकाता से एक कार्यक्रम के माध्यम से अलीपुरद्वार जिले के कामाख्यागुड़ी रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। यह स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किया गया है, ताकि यात्रियों के लिए सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जा सके।

स्थानीय निवासियों ने कहा कि अपग्रेड किए गए स्टेशन से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और यात्रा में सुविधा मिलेगी। एक अन्य निवासी ने कहा कि पुनर्विकास से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और क्षेत्र के स्थानीय व्यापारियों व यात्रियों को लाभ मिलेगा।

एक स्थानीय ने कहा कि कामाख्या गुड़ी हमारा बहुत पुराना स्टेशन है। अमृत भारत का वादा भी पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री इसे समर्पित करने वाले हैं। हम लोगों के क्षेत्र में दस लाख की जनसंख्या है, अब हम चाहते हैं कि यहां गाड़ियों के ठहराव की संख्या बढ़े। दिल्ली और दक्षिण में जाने में सुविधा होगी। बांग्लादेश और भूटान की सीमा पास में है, इस स्टेशन पर गाड़ी के ठहराव से हम सभी को फायदा होगा।।

एक अन्य शख्स ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि कल इस स्टेशन का उद्घाटन होने जा रहा है। पीएम मोदी इसे समर्पित करेंगे। कामाख्यागुड़ी के लोगों में काफी खुशी है। स्टेशन को सजाया गया है। बहुत सारी सुविधाएं हैं, गाड़ियों के ठहराव की संख्या में बढ़ेगी। हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं।

वहीं शुक्रवार को असम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में लगभग 19,4800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और शहर के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से 19,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने बताया कि असम को कई तरह की परियोजनाएं मिली हैं, ऊर्जा क्षेत्र में असम को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई परियोजनाओं से लेकर, असम की यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा बढ़ाने वाले कार्यों तक। उन्होंने कहा कि देश की नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

--आईएएनएस