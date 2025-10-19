भारत समाचार

कैलाश विजयवर्गीय ने वृद्ध आश्रम में मनाई दीपावली, बच्चों के साथ साझा कीं खुशियां

Oct 19, 2025, 05:25 PM
कैलाश विजयवर्गीय ने वृद्ध आश्रम में मनाई दीपावली, बच्चों के साथ साझा कीं खुशियां

इंदौर, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। दीपों के त्योहार दीपावली के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रविवार को एक बार फिर अपनी परंपरा को निभाते हुए इस बार भी वृद्ध आश्रम में जाकर वहां के बुजुर्गों और दृष्टिबाधित बच्चों के साथ दीपावली मनाई।

हर वर्ष की तरह इस बार भी मंत्री विजयवर्गीय ने इन विशेष जनों के साथ समय बिताया, दीप जलाए, मिठाइयां बांटीं और उनके साथ गीत-संगीत का आनंद लिया। उन्होंने कहा कि वे पिछले 35 वर्षों से लगातार दीपावली वृद्ध आश्रमों और दृष्टिबाधित बच्चों के बीच मनाते आ रहे हैं।

मंत्री ने कहा, "मेरा मानना है कि असली दीपावली तब होती है जब हम उन लोगों के साथ खुशियां बांटें जिनके पास अपने परिवार या अपनों का साथ नहीं होता। इन बुजुर्गों और बच्चों की मुस्कान ही मेरे लिए सबसे बड़ा त्योहार है।"

इस अवसर पर मंत्री विजयवर्गीय ने बच्चों और बुजुर्गों के साथ अंताक्षरी खेली, भक्ति गीतों और पुराने फिल्मी गीतों पर सबने मिलकर गुनगुनाया और वातावरण को उल्लास से भर दिया। पूरा वृद्ध आश्रम दीपों की रोशनी और रंगोली से सजा हुआ था। मंत्री ने स्वयं दीप प्रज्वलित कर बुजुर्गों को मिठाइयां बांटीं और उनके साथ उत्सव का आनंद लिया।

उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इंदौर न केवल स्वच्छता में, बल्कि संवेदनशीलता और संस्कारों में भी पूरे देश के लिए मिसाल है। उन्होंने कहा कि शहर में आयोजित होने जा रहा महिला विश्व कप (वुमन वर्ल्ड कप) इंदौर के लिए गौरव का क्षण है। महिलाओं का विश्व कप इंदौर की पहचान को और ऊंचा करेगा। इससे शहर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।

दीपावली के अवसर पर मंत्री विजयवर्गीय ने नागरिकों से अपील की कि वे इस त्योहार पर जरूरतमंदों की सहायता करें और पर्यावरण अनुकूल दीपोत्सव मनाकर समाज में संवेदना और स्वच्छता का संदेश दें।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी

