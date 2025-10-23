कोलकाता: प्रिंटिंग प्रेस में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी

कोलकाता, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। उत्तरी कोलकाता के एमहर्स्ट स्ट्रीट इलाके में स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस में भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की सात गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। आग लगने से पूरे इलाके में धुएं भर गया था, जिससे लोगों में दहशत फैल गई।

जानकारी के अनुसार, आग उस समय लगी जब लोग भाई दूज के त्योहार की तैयारियों में व्यस्त थे। यह इलाका एक भीड़भाड़ वाला है, इसलिए दमकलकर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

आग इतनी भयानक थी कि पूरे इलाके में धुएं फैल गए और दमकलकर्मी गैस मास्क पहनकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग की शुरूआती जांच में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की बात कही जा रही है।

दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया, "हम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज्यादा धुआं हमारे दमकलकर्मियों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है।"

बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने आज सुबह प्रिंटिंग प्रेस से काला धुआं निकलते देखा। इसके बाद, दमकल विभाग और पुलिस को तुरंत सूचित किया गया। सबसे पहले, एक-एक करके तीन दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। हालांकि, इलाका इतना भीड़भाड़ वाला था कि दमकलकर्मियों को घटनास्थल तक कुछ मीटर पैदल चलना पड़ा। बाद में चार और दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं।

अधिकारियों ने बताया कि यह एक प्रिंटिंग प्रेस था, इसलिए वहां भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे। इस वजह से आग तुरंत फैल गई और तेजी से भीषण हो गई।

पुलिस के अनुसार, आग में आस-पास की कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। हालांकि, दमकलकर्मी आग को और फैलने से रोकने के लिए काम कर रहे थे।

--आईएएनएस

एसएके/पीएसके