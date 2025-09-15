भारत समाचार

कोलकाता पुलिस ने दुर्गा पूजा के दौरान अपराध रोकने के लिए जारी किए दिशा-निर्देश

कोलकाता, 15 सितंबर (आईएएनएस)। दुर्गा पूजा के त्योहार के मद्देनजर कोलकाता पुलिस ने शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने हाल ही में इस संबंध में कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस आयुक्त की यह घोषणा सोमवार को हुई मासिक बैठक में की गई, जिसमें अधिकारियों ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कई उपायों पर चर्चा की।

पुलिस अधिकारी के अनुसार, दुर्गा पूजा के दौरान शहर में विभिन्न जिलों और राज्यों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में त्योहार के दौरान अपराधी तत्व सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए, कोलकाता पुलिस के हर थाने के थाना प्रभारी को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और अपने-अपने क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने का निर्देश दिया गया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस आयुक्त ने विशेष रूप से यह निर्देश दिया है कि हर थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और वे सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इन सभी रिपोर्ट्स को तुरंत लालबाजार (शहर पुलिस मुख्यालय) भेजने का आदेश भी दिया गया है।

इसके अलावा, कोलकाता पुलिस की खुफिया विभाग को भी सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। 'वॉच सेक्शन' से लेकर एंटी-रोडी सेक्शन और महिला बटालियन तक को हमेशा तैयार रहने को कहा गया है।

पुलिस आयुक्त ने यह भी निर्देश दिया है कि शहर के महत्वपूर्ण चौराहों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में रात और सुबह के समय गश्त को बढ़ाया जाए। खासकर इन इलाकों में सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया जाएगा ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

हर साल की तरह इस बार भी दुर्गा पूजा के दौरान अपराधों में वृद्धि देखने को मिल रही है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, इस समय में छिनैती, लूट और चोरी जैसी घटनाओं में इजाफा हुआ है। इसके अलावा, कई क्षेत्रों में सुबह वॉक करने वालों पर हमले और छिनतई की घटनाएं भी बढ़ी हैं।

पुलिस अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि दुर्गा पूजा के दौरान अपराधों को रोकने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही, प्रत्येक पुलिस स्टेशन को निर्देशित किया गया है कि वे जनता की शिकायतों को तेजी से निपटाएं और उन पर कार्रवाई करें। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, मोबाइल वैन की गश्त और गुप्त निगरानी भी जारी रखी जाएगी।

