कोलकाता मेसी इवेंट मामला: बंगाल के पूर्व मंत्री अरूप ने समन के बाद 14 दिन का समय मांगा

कोलकाता, 4 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास को इस हफ्ते की शुरुआत में पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। यह पूछताछ पिछले साल 13 दिसंबर को लियोनेल मेसी के ‘ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इंडिया टूर’ के दौरान सॉल्ट लेक स्थित युवा भारती क्रीड़ांगन में हुई तोड़फोड़ के मामले में दर्ज एफआईआर से जुड़ी है। अरूप बिस्वास ने गुरुवार को पूछताछ के लिए पेश होने के बजाय 14 दिन का समय मांगा है।

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उत्तर 24 परगना जिले के बिधाननगर (दक्षिण) पुलिस थाने ने 2 जून को इस मामले में अरूप बिस्वास को नोटिस भेजा था। इस नोटिस में उनसे 5 जून को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया था। यह मामला ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली राज्य सरकार के पूर्व मंत्री से जुड़ा है।

लेकिन गुरुवार दोपहर, यानी तय तारीख से एक दिन पहले, उन्होंने बिधाननगर (दक्षिण) पुलिस स्टेशन को एक पत्र भेजा। इस पत्र में उन्होंने मेडिकल कारणों का हवाला देते हुए पूछताछ के लिए पेश होने के लिए 14 दिन का समय मांगा। यह पत्र एक मैसेंजर के जरिए भेजा गया था। साथ ही, उन्होंने अपनी बीमारी के दावे के समर्थन में एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाया।

जिस समय यह रिपोर्ट दर्ज की गई थी, तब यह स्पष्ट नहीं था कि बिधाननगर सिटी पुलिस उनकी 14 दिन का समय देने की मांग को स्वीकार करेगी या नहीं।

दक्षिण 24 परगना जिले की टॉलीगंज विधानसभा सीट से चार बार तृणमूल कांग्रेस के विधायक रहे अरूप बिस्वास को इस बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीदवार पापिया अधिकारी ने 6,000 से अधिक वोटों के अंतर से हरा दिया। पापिया अधिकारी एक अभिनेत्री से राजनीति में आई हैं।

पुलिस ने 30 मई को, मेसी इवेंट के मुख्य आयोजक शताद्रु दत्ता की 17 मई को दर्ज की गई शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की।

इस कदम का स्वागत करते हुए दत्ता ने मीडियाकर्मियों से कहा कि पिछले साल दिसंबर में मेसी के कार्यक्रम के दौरान हुई गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने की दिशा में पुलिस सही दिशा में आगे बढ़ रही है।

इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस के पिछले कार्यकाल के दौरान पुलिस ने युवा भारती घटना के मामले में दत्ता को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

17 मई को दत्ता ने बिस्वास और कई अन्य लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उसी शिकायत के आधार पर बिधाननगर (दक्षिण) पुलिस थाने ने पूर्व मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

30 मई को एफआईआर दर्ज होने के बाद दत्ता ने पश्चिम बंगाल के मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के खेल मंत्री और राज्य के पुलिस महानिदेशक सिद्ध नाथ गुप्ता का धन्यवाद किया।

अपनी शिकायत में दत्ता ने दावा किया कि बिस्वास ने मेसी इवेंट के लगभग 22,000 टिकटों की कालाबाजारी की थी। इस आरोप के आधार पर बिधाननगर (दक्षिण) पुलिस स्टेशन ने जांच शुरू कर दी। साथ ही, नए खेल मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने पदभार संभालने के बाद मेसी इवेंट में हुई गड़बड़ियों से जुड़ी फाइल खोलने की बात भी कही थी।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम