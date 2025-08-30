भारत समाचार

Kalkaji Temple Prasad Fight : कालकाजी मंदिर में चुन्नी प्रसाद को लेकर हुए झगड़े में एक की मौत, हिरासत में आरोपी

कालकाजी मंदिर में प्रसाद विवाद, सेवादार की पिटाई से मौत
Aug 30, 2025, 06:22 AM
दिल्ली : कालकाजी मंदिर में चुन्नी प्रसाद को लेकर हुए झगड़े में एक की मौत, हिरासत में आरोपी

नई दिल्ली: दिल्ली के कालकाजी मंदिर में चुन्नी प्रसाद को लेकर हुई बहस के बाद हुए हिंसक झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

यह घटना शुक्रवार देर शाम हुई, जब लोगों के एक समूह ने पीड़ित से झगड़ा किया, जिसकी पहचान 35 वर्षीय योगेंद्र सिंह के रूप में हुई, जो पिछले 14-15 सालों से मंदिर में 'सेवादार' के रूप में काम कर रहा था। मृतक योगेंद्र उत्तर प्रदेश के हरदोई स्थित फत्तेपुर का रहने वाला था।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे एक पीसीआर कॉल मिली, जिसके बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1)/3(5) के तहत एफआईआर नंबर 515/25 दर्ज की गई है।

पुलिस ने खुलासा किया कि इस घटना में शामिल एक आरोपी, अतुल पांडे (30), जो दक्षिणपुरी, दिल्ली का निवासी है, को जनता ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। हालांकि, बाकी आरोपी अभी फरार हैं।

पुलिस ने कहा कि अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है और उन्हें पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

जांच में पता चला कि आरोपी मंदिर में दर्शन के लिए आया था। पूजा के बाद उन्होंने योगेंद्र सिंह से चुन्नी प्रसाद मांगा। जब सिंह ने मना किया, तो दोनों में झगड़ा हो गया। गुस्से में आरोपी अतुल और उसके साथियों ने सिंह पर लाठियों और मुक्कों से हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए।

सिंह को तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

पुलिस नबताया कि जांच जारी है और अधिक जानकारी का इंतजार है।

