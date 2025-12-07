भारत समाचार

केजरीवाल-भारद्वाज नेगेटिव राजनीति कर रहे, जनता देख रही असली चेहरा: वीरेंद्र सचदेवा

Dec 07, 2025

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रविवार को कहा कि नेशनल कैपिटल के लोग यह देखकर हैरान हैं कि इस साल की शुरुआत में बुरी चुनावी हार के बाद भी अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज जैसे आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहे हैं।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में पानी और हवा के प्रदूषण की समस्या कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल सरकार की लापरवाही का नतीजा है, फिर भी आप नेता यह कहानी बनाते रहते हैं कि इस समस्या के लिए भाजपा की राज्य सरकार जिम्मेदार है।

उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली जानती है कि 10 साल की केजरीवाल सरकार ने यमुना की सफाई के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया और हवा के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लगभग कोई काम नहीं किया। उन्होंने शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बिगाड़ दिया और सड़कों के रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया, जिससे हवा का प्रदूषण और बिगड़ गया।

सचदेवा ने कहा कि यह दुख की बात है कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी आप नेताओं का राजनीतिक व्यवहार नहीं बदला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार द्वारा यमुना किनारे किए गए शानदार छठ पूजा के इंतज़ाम से हैरान होकर, वे वासुदेव घाट पर 'नकली यमुना' के बारे में लगातार झूठा प्रचार कर रहे हैं।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली के लोगों को उम्मीद है कि भारद्वाज हाल ही में ग्रेटर कैलाश वार्ड के उपचुनाव में 4 हजार वोटों से मिली हार से सबक सीखेंगे और वासुदेव घाट जैसे फालतू मुद्दों पर बयान देना बंद करेंगे और पब्लिक वेलफेयर के काम पर फोकस करेंगे।

इससे पहले, भाजपा कार्यकर्ताओं, विपक्षी पार्टियों के प्रतिनिधियों और कई जाने-माने लोगों ने एक शोक सभा में पूर्व गवर्नर और सीनियर एडवोकेट स्वराज कौशल को श्रद्धांजलि दी।

शोक सभा के अंत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने अपने पिता स्वराज कौशल और अपनी मां सुषमा स्वराज से जुड़ी यादें शेयर कीं और दोनों को श्रद्धांजलि दी।

बांसुरी स्वराज ने सभी जाने-माने लोगों का शुक्रिया अदा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, राजनीतिक नेता, रिश्तेदार, साथी वकील, राजनीतिक कार्यकर्ता और उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जो उनके पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए या उनके घर शोक जताने आए। उन्होंने कहा कि आपकी भावनाएं मुझे इस अचानक हुए नुकसान को सहने की ताकत देंगी।

शोक कार्यक्रम के तहत, भक्ति गीत गाए गए, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे जाने-माने लोगों से मिले शोक संदेश मंच से पढ़े गए।

--आईएएनएस

पीएसके

