Kaithal Bus Pickup Accident : कैथल में रोडवेज बस और पिकअप की टक्कर, चार की मौत

कैथल में बस और पिकअप की टक्कर, 4 की मौत, कई घायल
Aug 25, 2025, 08:12 AM
हरियाणा : कैथल में रोडवेज बस और पिकअप की टक्कर, चार की मौत

 

कैथल:  हरियाणा के कैथल जिले में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद लोगों में दहशत का माहौल हैं।

यह भीषण सड़क हादसा कैथल में नेशनल हाइवे-152 पर क्योड़क गांव के पास हरियाणा रोडवेज की बस और पिकअप की टक्कर के कारण हुआ।

पुलिस के अनुसार, पिकअप में सात लोग सवार थे, जो पेहवा गुरुद्वारे में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चार लोगों ने दम तोड़ दिया।

अन्य घायलों का इलाज जारी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से इलाके में शोक की लहर है।

इससे पहले, बुधवार को हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक पिकअप और कैंटर की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई थी।

यह हादसा बहादुरगढ़ में कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे पर हुआ था, जिसमें प्रवासी मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 33 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मृतकों में एक महिला और तीन पुरुष शामिल थे।

यह हादसा उस समय हुआ था जब एक्सप्रेसवे पर मजदूरों से भरी एक पिकअप को कैंटर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप गाड़ी का पीछे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। कैंटर के भी सामने वाले हिस्से के शीशे टूट गए। इस टक्कर में पिकअप सवार करीब 37 मजदूरों में से अधिकांश घायल हो गए।

सभी प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के अमन नगर से हरियाणा के महेंद्रगढ़ स्थित घोड़ाकैमला गांव की ओर फसल कटाई के लिए जा रहे थे, जिसमें कुछ लोग सीतापुर के रहने वाले भी थे।

 

 

