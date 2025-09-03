कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए: दानिश आजाद अंसारी

लखनऊ, 3 सितंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बिहार के दरभंगा जिले में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, कांग्रेस-राजद के मंच से पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो तुरंत माफी मांगनी चाहिए।

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजनीति में विपक्ष इस स्तर तक गिर जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ही भाषा की मर्यादा तोड़ी जाएगी, कभी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। विपक्ष के मंच से की गई यह टिप्पणी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। यदि कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों में थोड़ी भी शर्म है, तो उन्हें देश से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि बिहार में इंडी अलायंस की करारी हार होने वाली है। कांग्रेस को बिहार ही नहीं, देश भी स्वीकार नहीं करना चाहता है।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के पास दो वोटर कार्ड मामले पर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को बरगलाने और बहकाने का काम किया है। सही नीति और नीयत के साथ देश विकास की ओर बढ़े, यह कभी कांग्रेस का एजेंडा नहीं रहा। आज ये जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, यह पूरी तरह से बेशर्मी है, क्योंकि बिहार में इन्हें करारी शिकस्त मिलने वाली है।

वहीं, मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि विपक्ष की ओर से जिस तरह से पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, इसके बाद से पूरे देश में आक्रोश फैल रहा है। विपक्ष के व्यवहार की कड़ी निंदा करता हूं। मैं कांग्रेस पार्टी को भी चेतावनी देता हूं कि वह यह पहचाने कि भारत एक लोकतंत्र है। इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और लोग न्याय की मांग के लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं।

पवन खेड़ा मामले में उन्होंने कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस के फेक आंदोलन की हवा निकल गई। पवन खेड़ा के दो वोटर कार्ड निकले। 16 दिन तक राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, पहले उन्हें अपनी पार्टी में देखना चाहिए कि कितने लोगों के पास दो वोटर कार्ड हैं।

मंत्री ने दावा किया कि एसआईआर बिहार के लिए जरूरी था, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर माहौल बनाया और चुनाव आयोग को टारगेट किया, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। अन्याय किसी के साथ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

--आईएएनएस

डीकेएम/एएस