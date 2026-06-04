कांग्रेस पार्टी का होगा बहुत जल्द अंत, जनता लगातार नकार रही : गिरिराज सिंह

नई दिल्ली, 4 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बहुत जल्दी ही पार्टी का अंत होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है, जनता ने इन्हें नकार दिया है।

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केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, “राहुल गांधी दूसरों के लिए भविष्यवाणियां कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना खुद का राजनीतिक भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। उन्हें सबसे पहले अपने भविष्य की भविष्यवाणी करनी चाहिए। मेरा मानना है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी के अंत का कारण बनेंगे। ठीक वैसे ही, जैसे बहादुर शाह जफर को मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक माना जाता है, वैसे ही राहुल गांधी को कांग्रेस के मौजूदा स्वरूप के अंतिम नेता के रूप में याद किया जाएगा।”

उन्होंने अपनी भविष्यवाणी दोहराते हुए कहा, “राहुल गांधी ही वह नेता होंगे जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का अंत हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम सम्राट थे।”

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) पर प्रतिक्रिया देते हुए गिरिराज सिंह ने इसे ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ का नया रूप बताया। उन्होंने कहा, “यह ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ का एक नया रूप भर है। देश की जनता इसे साफ-साफ देख सकती है। जैसा कि कहावत है, शराब पुरानी है, बस बोतल नई है। ठीक वैसे ही, यह वही ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ है, बस इसका नाम बदल दिया गया है। इसका मॉडल वही है, लेकिन इसे एक अलग बैनर के तहत रीब्रांड किया गया है।”

कोविड महामारी से लेकर विभिन्न वैश्विक संकटों तक राहुल गांधी के बयानों पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा देश की बर्बादी की कामना करते रहे हैं।

गिरिराज सिंह ने कहा, “याद रहे, ‘कसाई के श्राप से कभी गाय नहीं मरती।' प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कुशल नीतियों से भारत को संभाला है। उनके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है।”

उन्होंने कहा कि जनता ने इन्हें एक-एक करके कई राज्यों में नकार दिया है। आने वाले समय में ये कहीं नहीं रहेंगे। जनता को भी पता है कि कौन पार्टी विकास कर सकती है और कौन अपना विकास करती है। इसीलिए भाजपा सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है और राज्यों में सरकार बना रही है।

--आईएएनएस

एसएके/एबीएम