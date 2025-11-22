कांग्रेस पर भड़के भाजपा विधायक जगमोहन आनंद, बोले-हम जवाब देने पर आए तो जान बचाना हो जाएगा मुश्किल

करनाल, 22 नवंबर (आईएएनएस)। हरियाणा के करनाल में यूथ कांग्रेस नेता रजत लाठर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के पोस्टर पर कालिख पोतने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भले ही मामले में रजत लाठर को जमानत मिल गई है, लेकिन बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। इस बीच भाजपा विधायक जगमोहन आनंद की भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है।

करनाल से भाजपा विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि इस तरह की हरकतें कांग्रेस पार्टी के नेताओं को शोभा नहीं देती।

विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। यह प्रदर्शन करने की सभ्यता नहीं है। आप धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, वोट चोरी का आरोप में आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो दिन-रात प्रदर्शन कीजिए, लेकिन इस तरह की हरकतें शोभा नहीं देती है। व्यक्तिगत रूप से इस तरह से नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस दिन हमारे कार्यकर्ता जवाब देने पर आए इन्हें जान बचाना मुश्किल हो जाएगा।

दरअसल, करनाल में शुक्रवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें करनाल से कांग्रेस के ग्रामीण युवा जिला प्रधान और एक अन्य युवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पोस्टर पर स्प्रे से कालिख पोतते नजर आ रहे हैं। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद अलग-अलग प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी।

मामले को देखते हुए पुलिस ने युवा प्रधान रजत लाठर और एक अन्य साथी को शनिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया था। दोपहर बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया।

युवा नेता रजत लाठर के वकील विक्रांत राठौर ने कहा कि मामला कुछ भी हो, पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो लीगल पावर दी है उसके अनुसार ही पालना करना बहुत जरूरी है। इस मामले में उसकी पालना बिल्कुल भी नहीं हुई है। कोर्ट ने भी दोनों की गिरफ्तारी को गलत माना है और इन्हें जमानत मिल गई है।

--आईएएनएस

पीआईएम/वीसी