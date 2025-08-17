भारत समाचार

कांग्रेस नेता बोले 'वोटर अधिकार यात्रा' का मकसद सिर्फ एक, जनता को उनके हक से वंचित नहीं होने देंगे

Aug 17, 2025, 08:54 AM
सासाराम,17 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार के सासाराम से राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' निकलेगी। इससे पहले कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि पार्टी का मकसद जन-जन तक उनके वोट की महत्ता को बताना है। पवन खेड़ा ने कहा कि 'वोटर अधिकार यात्रा' बिहार के हर घर तक यह संदेश पहुंचाने के लिए है कि लोगों के वोट के अधिकार पर खतरा मंडरा रहा है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत के तहत लोगों के घरों में डाका डाला जा रहा है, वोट का अधिकार छीना जा रहा है। इससे तमाम अन्य अधिकार भी खतरे में पड़ सकते हैं।

चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता पर उन्होंने कहा कि अभी तो शुरुआत है। यात्रा का प्रभाव शुरू हो चुका है।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 'वोट चोरी' के मुद्दे पर दावा किया कि बिहार में वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों को वोट के अधिकार से वंचित किया गया। लोकसभा चुनाव में वोट चोरी कर सरकार बनाई गई। राहुल गांधी ने इस संबंध में तथ्य पेश किए हैं, जो चुनाव आयोग के दस्तावेजों पर आधारित हैं, और यह सिद्ध करते हैं कि लोकसभा चुनाव में धांधली हुई।

मसूद ने यह भी कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की 'वोटर अधिकार यात्रा' का उद्देश्य जनजागरण करना है, ताकि लोग अपने मताधिकार को समझें और उसकी रक्षा करें। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग को प्रेस वार्ता कर स्पष्ट करना चाहिए कि गुजरात के लोगों का वोट बिहार में कैसे बना।

बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि 'वोटर अधिकार यात्रा' में इंडिया ब्लॉक गठबंधन के सभी प्रमुख नेता शामिल होंगे और यह यात्रा देशभर में एक बड़ा संदेश देने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है, और इसे उजागर करना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ इस वोट चोरी का पर्दाफाश किया है, जिससे घबराई भाजपा अब चुनाव आयोग की प्रवक्ता की तरह काम कर रही है।

राजद नेता आलोक मेहता ने 'वोटर अधिकार यात्रा' को प्रजातंत्र और मतदाता अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संघर्ष की शुरुआत बताया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोर्ट ने बिहार की जनता को यह संदेश दिया है कि प्रजातंत्र की रक्षा न्यायपालिका के माध्यम से सुनिश्चित होगी।

इस यात्रा का उद्देश्य बिहार के माध्यम से पूरे देश में जागरूकता फैलाना है कि लोगों के वोट के अधिकार पर खतरा मंडरा रहा है। वोट के अधिकार को छीनकर अन्य सभी अधिकारों को खत्म करने की साजिश हो रही है। इंडिया ब्लॉक के साथ कभी भी भाजपा को उनकी साजिश में सफल नहीं होने देंगे।

--आईएएनएस

डीकेएम/केआर

