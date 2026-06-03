'कांग्रेस को आगे बढ़ाने में हमेशा मदद की', कर्नाटक सीएम के शपथ ग्रहण से पहले नेताओं ने डीके शिवकुमार को सराहा

नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर बुधवार को डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले कांग्रेस नेताओं ने उनकी तारीफ की। कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी को मजबूत बनाने में शिवकुमार ने लगातार अहम भूमिका निभाई है।

Read More

समाचार एजेंसी आईएएनएस से ​​बात करते हुए वडेट्टीवार ने कहा, "जब भी राज्य में पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है शिवकुमार ने हमेशा कांग्रेस को आगे बढ़ाने में मदद की है। उन्हें अपने राज्य के बाहर भी एक जुझारू नेता के तौर पर जाना जाता है। उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में भी है जो दूसरों के सुख-दुख में शामिल होते हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि शिवकुमार ने कांग्रेस पार्टी के प्रति अपने जुड़ाव से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने हमेशा कहा है, 'मैं जेल जाना पसंद करूंगा, लेकिन भाजपा में शामिल नहीं होऊंगा।' वे इस बात पर अडिग रहे और आज, जो लड़ता है, वही जीतता है। लोग अब उनके बारे में यह बात समझने लगे हैं। मुझे खुशी है कि आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसे ही एक जुझारू नेता शपथ ले रहे हैं।

समारोह में शामिल होने के लिए बेंगलुरु पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शासन और पार्टी संगठन, दोनों में शिवकुमार की भूमिका की सराहना की।

उन्होंने कहा कि कर्नाटक का हर निवासी सिद्दारमैया के कार्यकाल में राज्य की आर्थिक प्रगति और विकास पर गर्व महसूस करता है। कांग्रेस को सत्ता में लाने में डीके शिवकुमार ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सिद्दारमैया के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल का सम्मानपूर्वक और सहर्ष समर्थन करके और उसे स्वीकार करके एक मिसाल भी कायम की। ये दोनों ही पहलू राजनीति में आपसी सम्मान और सहयोग के बेहतरीन उदाहरण हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव ने कहा कि नेतृत्व में यह बदलाव पार्टी के भीतर एक लंबी राजनीतिक प्रक्रिया का नतीजा है।

उन्होंने कहा कि पिछले 21 सालों से कर्नाटक में एक प्रक्रिया चल रही है, जिसमें सिद्दारमैया और डीके शिवकुमार शामिल रहे हैं। आखिरकार, हाई कमान ने सिद्दारमैया को बाकी जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला किया है, क्योंकि उन्होंने पहले ही हाई कमान का काम स्वीकार कर लिया है। इसलिए, उन्हें कांग्रेस कार्य समिति में जगह दी गई है। और अगले मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार होंगे। निश्चित रूप से दोनों अपना काम जारी रखेंगे। चुनाव से पहले जो भी वादे किए गए थे, वे निश्चित रूप से लोगों के हित में कल्याणकारी कार्यक्रम चलाएंगे।"

इस बीच, बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि मुख्यमंत्री का चुनाव कांग्रेस पार्टी का एक आंतरिक मामला है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक में राजनीतिक माहौल सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ होता जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हम उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं। यह कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है कि कौन मुख्यमंत्री बनता है और कौन नहीं। हालांकि, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, और मौजूदा हालात दिखाते हैं कि आने वाले चुनावों में आम लोग और वोटर भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं।

बता दें कि डीके शिवकुमार बुधवार को शाम 4.05 बजे बेंगलुरु के लोक भवन में ग्लास हाउस में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। राज्यपाल थावर चंद गहलोत, शिवकुमार और नई कैबिनेट के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

--आईएएनएस

पीएसके/एएस