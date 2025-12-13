Jyotirmay Singh Mahato : ममता बनर्जी साल्ट लेक स्टेडियम में लोगों को मैनेज नहीं कर पाई: ज्योतिर्मय सिंह महतो

कोलकाता: भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस पोस्ट पर पलटवार किया है, जिसमें सीएम ने कोलकाता के स्टेडियम में हुई अव्यवस्था के बाद लियोनेल मेसी और उनके प्रशंसकों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी।

भाजपा सांसद ने कहा कि अगर आप एक स्टेडियम में कुछ लोगों को मैनेज नहीं कर सकते, तो पूरे राज्य को कैसे मैनेज करेंगे।

कोलकाता में आईएएनएस से बातचीत के दौरान भाजपा सांसद ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में कुछ भी ठीक से मैनेज नहीं किया गया। प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने में फेल रहा, जिसकी वजह से यह अराजकता फैली। न सिर्फ पूरे पश्चिम बंगाल से, बल्कि राज्य के बाहर से भी लोग इस इवेंट को देखने की उम्मीद से आए थे। मैंने खबरों में जो देखा, उसके मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के एक सीनियर नेता, जो मुझे लगता है कि मेसी से भी बड़े फुटबॉलर हैं, उन्होंने इस इवेंट में हेरफेर किया। बड़ी संख्या में टिकट बेचे गए, लेकिन पूरी तरह से कुप्रबंधन था। बालीगंज के स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता, जो मंत्री भी हैं, उन्होंने इसकी देखरेख की, और प्रशासन पूरी तरह से फेल हो गया, जिससे यह अव्यवस्था फैली।

ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए कहा कि आप मुख्यमंत्री हैं, और आपका प्रशासन आपके अंडर ठीक से काम नहीं कर रहा है। सिर्फ़ दुख जताने का क्या मतलब है? कुछ भी होता है, आप बस दुख जता देते हैं। यह चीज़ों को संभालने का तरीका नहीं है। आप फेल हो गए हैं, और आपका प्रशासन ठीक से मैनेज नहीं हो रहा है। अगर आप एक स्टेडियम में कुछ लोगों को मैनेज नहीं कर सकते, तो पूरे राज्य को कैसे मैनेज करेंगे?

बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने एक्स पोस्ट में लिखा, “आज सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अव्यवस्था से मैं बहुत परेशान और हैरान हूं। मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए लियोनेल मेसी, साथ ही सभी खेल प्रेमियों और उनके फैंस से दिल से माफी मांगती हूं।“

--आईएएनएस