भारत समाचार

Jyotiraditya Scindia Visit : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उज्जैन में ग्रामीण डाक सम्मेलन को करेंगे संबोधित

उज्जैन-इंदौर दौरे पर सिंधिया, ग्रामीण डाक नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 23, 2026, 03:18 PM
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उज्जैन में ग्रामीण डाक सम्मेलन को करेंगे संबोधित

नई दिल्ली/उज्जैन/इंदौर: केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार को उज्जैन एवं इंदौर जिले के प्रवास पर रहेंगे। अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे उज्जैन में आयोजित ग्रामीण डाक सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले डाक सेवकों का सम्मान करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहेंगे।

उज्जैन में आयोजित सम्मेलन के दौरान ग्रामीण डाक नेटवर्क को और अधिक सशक्त बनाने, डिजिटल सेवाओं के विस्तार, वित्तीय समावेशन को गति देने तथा आम नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। सिंधिया ग्रामीण डाक सेवकों की भूमिका को गांव-गांव तक संचार एवं बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में रेखांकित करेंगे।

उज्जैन प्रवास के बाद केंद्रीय मंत्री इंदौर के तिगरिया राव पहुंचेंगे, जहां वे स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे तथा जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों से संवाद करेंगे। इस अवसर पर क्षेत्रीय विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा प्रस्तावित है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह प्रवास ग्रामीण डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण, डिजिटल सशक्तिकरण और क्षेत्रीय विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को कहा कि इंडिया पोस्ट पर लोगों का भरोसा मजबूत बना हुआ है, और अभी देश भर में पोस्ट ऑफिस के जरिए 38 करोड़ से ज्यादा सेविंग्स अकाउंट चलाए जा रहे हैं।

इससे पहले रविवार को सिंधिया ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में 9,000 से ज्यादा ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) की एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्तीय समावेशन और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने में पोस्टल कर्मचारियों की भूमिका पर जोर दिया।

सिंधिया ने कहा कि ग्रामीण डाक सेवक ग्रामीण समुदायों को जोड़ने और जरूरी कम्युनिकेशन और वित्तीय सेवा देने में अहम भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने ग्रामीण डाक सेवकों को सरकार और ग्रामीण नागरिकों के बीच एक अहम कड़ी बताया, जो देश भर में दूर-दराज और कम सुविधाओं वाले इलाकों तक सर्विस पहुंचाने में मदद करते हैं।

इंडिया पोस्ट के वित्तीय नेटवर्क के पैमाने पर जोर देते हुए, मंत्री ने कहा कि अभी 38 करोड़ से ज्यादा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट चल रहे हैं, जिनमें लगभग 22 लाख करोड़ रुपए जमा हैं।

--आईएएनएस

 

 

Madhya Pradesh Newsrural development IndiaUjjain EventIndia PostGovernment Program Indiafinancial inclusionJyotiraditya ScindiaIndore VisitDigital Services India

Related posts

Loading...

More from author

Loading...