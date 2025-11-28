Farmer Welfare : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खाद वितरण केंद्र का किया औचक निरीक्षण

अशोकनगर: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र गुना के प्रवास पर हैं। इस प्रवास के दौरान उन्होंने शुक्रवार को जहां कई सौगातें दीं, वहीं खाद वितरण केंद्र का औचक निरीक्षण किया।

साथ ही उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि अन्नदाता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अपने संसदीय क्षेत्र गुना के प्रवास के दौरान शुक्रवार को अशोकनगर जिले के नई सराय खाद वितरण केंद्र का औचक निरीक्षण किया।

वे खाद वितरण केंद्र के अंदर भी गए, जहां खाद रखा हुआ है। साथ ही कतार में लगे किसानों से बातचीत की। उन्होंने किसानों से कहा, "मेरे अन्नदाता मेरी पहली प्राथमिकता हैं। मुझे किसी प्रकार की असुविधा बर्दाश्त नहीं।" उन्होंने लाइन में लगे किसानों से बातचीत की और स्टॉक-सप्लाई-डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम का मौके पर पूर्ण मूल्यांकन किया।

केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री सिंधिया ने गुना के ग्रामीण क्षेत्र में सिरसी–हाथीकुंदन मार्ग तथा निवारी नदी पर बने खोकर पुल का लोकार्पण किया। ग्रामीण संपर्क, यातायात सुगमता और आपातकालीन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए बनी ये दोनों परियोजनाएं अब क्षेत्र के हजारों नागरिकों के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाएंगी।

सिंधिया ने कहा कि ये सुविधाएं इस क्षेत्र के 16 हजार से अधिक नागरिकों को लाभ प्रदान करेंगी और इन 26 गांवों के भविष्य की नींव अब मजबूत हो गई है।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि यह केवल एक सड़क नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन में गति, सुविधा और सम्मान वापस लाने का कार्य है। यह विकास की नई रफ्तार है। इसके बाद मंत्री सिंधिया ने निवारी नदी पर बने नए खोकर पुल का लोकार्पण किया, जिसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित किया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पुरानी पुलिया बरसात में घंटों जलमग्न रहती थी, जिससे स्कूल, अस्पताल और बाजार तक पहुंचना कठिन होता था, एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं बाधित होती थीं, किसानों की दैनिक आवागमन में भारी परेशानी होती थी, और पूरे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाती थीं, लेकिन अब नए पुल रोजगार, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई गति देने वाले साबित होंगे।

सिंधिया ने कहा, "यह पुल केवल कंक्रीट का ढांचा नहीं है, बल्कि 16,000 से अधिक जीवन को जोड़ने वाली जीवनरेखा है। अब न बारिश की चिंता होगी, न रुकावटों की। यह विकास का स्थायी पुल है।"

