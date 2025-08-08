Election Commission Debate: जिनका वोट बैंक जब्त, वही चोरी का आरोप लगाएंगे : ज्योतिरादित्य सिंधिया

भोपाल : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार वोट चोरी होने का आरोप लगा रहे हैं। इसका जवाब केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने और तल्ख अंदाज में देते हुए कहा है कि जिनका वोट बैंक जब्त हो गया है, वही तो वोट चोरी होने का आरोप लगाएंगे।

दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और विपक्षी दल चुनाव आयोग को घेरने में लगे हैं। बीते रोज गुरुवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक संवाददाता सम्मेलन में खुले तौर पर वोट चोरी होने का आरोप लगाया था और कई आंकड़े भी पेश किए थे।

राहुल गांधी के आरोपों को लेकर जब केंद्रीय मंत्री सिंधिया से सवाल किया गया तो उनका कहना है कि जिनका वोट बैंक ही जब्त हो गया है, वहीं तो आरोप लगाएंगे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया शुक्रवार को भोपाल के प्रवास पर आए। इस दौरान उनकी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात हुई। बंद कमरे में भी दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई। समझा जा रहा है कि भाजपा की विभिन्न इकाइयों में कार्यकारिणी का गठन होना है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई होगी।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भाजपा अध्यक्ष से हुई मुलाकात को लेकर कहा कि हेमंत खंडेलवाल से चर्चा हुई है, संगठन को उनके नेतृत्व में मजबूती मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। राज्य में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर खंडेलवाल ने कमान संभाली है। आगामी दिनों में राज्य की जिला इकाई और मंडल इकाइयों में पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी है, वहीं राज्य कार्यकारिणी का गठन भी प्रस्तावित है। कुल मिलाकर संगठन में बड़े फेरबदल होने वालेहैं। ऐसे में तमाम बड़े नेता अपने समर्थकों को संगठन में जगह दिलाना चाहते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सिंधिया की खंडेलवाल से हुई मुलाकात में इन मसलों पर विस्तार से चर्चा हुई होगी।