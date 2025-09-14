Jyotiraditya Scindia Inspection : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का किया निरीक्षण

भारत समाचार

ग्वालियर रेलवे स्टेशन बनेगा विश्वस्तरीय, सिंधिया ने दिए निर्देश
Sep 14, 2025, 06:54 PM
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का किया निरीक्षण

ग्वालियर: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को निर्माणाधीन ग्वालियर रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जो एक प्रमुख आधुनिकीकरण परियोजना है और अधिकारियों को इसे तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।

निर्माण स्थल के दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अधिकारियों से बातचीत की और निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे स्टेशन के लिए अपनाए जा रहे डिजाइन की भी जांच की।

सिंधिया ने निर्देश दिए कि फर्श के काम में विशेष गुणवत्ता वाले पत्थरों का इस्तेमाल किया जाए, जो ग्वालियर शहर की समृद्ध संस्कृति और विरासत को दर्शाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

सिंधिया ने कहा, "ग्वालियर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास केवल संरचना का आधुनिकीकरण करने के बारे में नहीं है, बल्कि यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के बारे में भी है। यह विकास न केवल विरासत के मूल्यों को दर्शाएगा, बल्कि ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा।"

निरीक्षण दौरे के बाद उन्होंने मीडियाकर्मियों को बताया कि अधिकारियों को काम में तेजी लाने और परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा, "यह एक विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन होगा। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वे निर्धारित समय में परियोजना को पूरा करेंगे।"

गौरतलब है कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य दिसंबर 2024 तक पूरा होना था, लेकिन अज्ञात कारणों से इसमें देरी हुई।

परियोजना के उप-मुख्य अभियंता आकाश यादव का कार्य की धीमी गति के कारण दो महीने पहले तबादला कर दिया गया था। ग्वालियर स्टेशन का 534.70 करोड़ रुपए की लागत से विश्वस्तरीय प्रतिष्ठान के रूप में पुनर्विकास किया जाएगा। भारतीय रेलवे के पूर्व बयान के अनुसार, यह स्टेशन 48,061 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला होगा।

पुनर्विकसित ग्वालियर रेलवे स्टेशन की प्रतिष्ठित इमारत स्थानीय कला, संस्कृति और ग्वालियर शहर की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करेगी। पुनर्विकास के बाद स्टेशन पर विश्वस्तरीय सुविधाओं जैसे बेहतर रोशनी, सुगम्यता में सुधार के लिए एस्केलेटर और लिफ्ट, मार्गदर्शी संकेत, एक विशाल रूफ प्लाजा, पर्याप्त प्रतीक्षालय और यात्रियों के लिए मनोरंजन सुविधाओं के साथ एक बेहतर यात्री अनुभव होगा। आधुनिक ग्वालियर स्टेशन पुनर्विकास परियोजना आधुनिकता के स्पर्श के साथ विरासत को प्रदर्शित करेगी।

 

 

