Jyoti Singh Nomination : पवन सिंह के सहयोग के नाम पर कैमरे के सामने फफक पड़ीं ज्योति सिंह, काराकाट से किया निर्दलीय नामांकन

रोहतास: भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने सोमवार को काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान नामांकन स्थल पर भारी भीड़ उमड़ी।

नामांकन के बाद ज्योति सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान एक भावुक क्षण में अपने पति पवन सिंह के सहयोग न मिलने पर फफक कर रो पड़ीं। कैमरे के सामने उनका दर्द छलक पड़ा।

उन्होंने कहा, “मैं जनता की सेवा करने के लिए चुनावी मैदान में उतरी हूं। मैं चाहती थी कि पवन जी मेरे साथ खड़े रहें, लेकिन शायद भगवान की यही मर्जी थी। जनता मुझे आशीर्वाद देगी, मैं सेवा करती रहूंगी।”

नामांकन के बाद ज्योति सिंह सीधे काराकाट के पूर्व विधायक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश्वर राज के आवास पहुंचीं और उनका आशीर्वाद लिया। ज्योति सिंह ने उन्हें बड़े भाई और अभिभावक बताते हुए कहा कि मैं आशीर्वाद लेने आई हूं ताकि जनता की सेवा के इस सफर में उनका मार्गदर्शन मिलता रहे।

उन्होंने बताया कि काराकाट क्षेत्र की महिलाओं ने उन्हें चुनाव मैदान में उतरने के लिए प्रेरित किया है। क्षेत्र की महिलाओं ने कहा कि वे चाहती हैं मैं उनकी आवाज बनूं। उनके आग्रह और समर्थन से ही मैंने यह निर्णय लिया। मुझे विश्वास है कि जनता और महिलाएं मेरा साथ देंगी।

नामांकन के समय उपस्थित समर्थकों ने ज्योति सिंह जिंदाबाद और जनता की बेटी, जनता के बीच के नारे लगाए। राजनीतिक हलकों में ज्योति सिंह के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरने को लेकर नई राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है।