JRD Tata Tribute : जेआरडी टाटा की पुण्यतिथि पर मोहन यादव समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, उद्योगों में उनके योगदान को सराहा

जे.आर.डी. टाटा की पुण्यतिथि पर नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, उद्योग जगत में योगदान को सराहा
Nov 29, 2025, 04:15 AM
भोपाल: भारत में पहली कमर्शियल एयरलाइन की नींव रखने वाले उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जे.आर.डी. टाटा की आज पुण्यतिथि है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री समेत तमाम भाजपा नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर जे.आर.डी. टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगों में उनके योगदान की सराहना की। सीएम मोहन यादव ने लिखा, "उद्योगपति, भारत रत्न, जे.आर.डी. टाटा की पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने देश में इंजीनियरिंग, होटल, वायुयान सहित अन्य उद्योगों के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। उद्योग जगत की प्रगति के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा।"

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जे.आर.डी. टाटा को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, "टाटा समूह के संस्थापक, भारत रत्न जे.आर.डी. टाटा जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन।"

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, "भारत की औद्योगिक क्रांति को नई दिशा देने वाले दूरदर्शी उद्योगपति, नवाचार और उत्कृष्टता के प्रतीक ‘भारत रत्न’ जे. आर. डी. टाटा जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! भारतीय उद्योग, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं कार्यसंस्कृति के क्षेत्र में जे. आर. डी. टाटा जी का योगदान अतुलनीय रहा।"

राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने लिखा, "भारत की औद्योगिक क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रसिद्ध उद्योगपति भारत रत्न जे.आर.डी. टाटा जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन।"

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने लिखा, "सुप्रसिद्ध उद्योगपति भारत रत्न जे.आर.डी. टाटा की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। भारतीय उद्योग जगत, विमानन और सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में उनका योगदान सदैव प्रेरणा देता रहेगा।"

भाजपा सांसद रविकिशन ने लिखा, "भारत की औद्योगिक क्रांति में अतुलनीय भूमिका निभाने वाले, देश में पहली कमर्शियल एयरलाइन की नींव रखने वाले उद्योगपति, दशकों तक टाटा ग्रुप के निदेशक रहे 'भारतरत्न' सम्माननीय जे. आर. डी. टाटा जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उनके दृष्टिकोण और उद्यमिता ने भारत में न केवल उद्योग जगत को बल्कि समाज को भी नयी दिशा देने का काम किया है।"

--आईएएनएस

 

 

