JP Nadda Visit : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला में करेंगे पार्टी ऑफिस का शिलान्यास

शिमला में भाजपा कार्यालय का शिलान्यास करेंगे जेपी नड्डा, भव्य स्वागत की तैयारी
Dec 14, 2025, 07:53 AM
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला में करेंगे पार्टी ऑफिस का शिलान्यास

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को शिमला में पार्टी के राज्यस्तरीय ऑफिस का शिलान्यास करेंगे।

बिहार में भाजपा और एनडीए की ऐतिहासिक और बड़ी जीत के बाद हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा का यह पहला दौरा है।

हिमाचल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष के दौरे को लेकर पूरे राज्य में कार्यकर्ताओं और जनता में जबरदस्त उत्साह है।

हिमाचल प्रदेश में ऐसे लोकप्रिय और मेहनती नेता का आना, जिनके कुशल नेतृत्व में एनडीए ने बिहार में ऐतिहासिक जीत हासिल की, हम सभी के लिए गर्व और खुशी की बात है। हिमाचल प्रदेश के लोग अपने नेता के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

राजीव बिंदल ने कहा कि शनिवार को शहर के बीचों-बीच स्थित ऐतिहासिक पीटरहॉफ कॉम्प्लेक्स में एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जहां हजारों कार्यकर्ता और निवासी जेपी नड्डा का गर्मजोशी से स्वागत करेंगे।

बिंदल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नड्डा यहां भाजपा के प्रस्तावित राज्यस्तरीय ऑफिस का शिलान्यास करेंगे और भूमि पूजन करेंगे।

उन्होंने मीडिया को बताया कि यह ऑफिस हिमाचल भाजपा के लिए एक ऐतिहासिक संगठनात्मक केंद्र के रूप में विकसित होगा, जो आने वाले वर्षों में पार्टी को नई दिशा और ताकत देगा।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र सहित पूरे राज्य में भाजपा कार्यकर्ता और आम जनता अपने लोकप्रिय नेता से मिलने के लिए उत्साहित हैं। यह दौरा न केवल संगठन में नई ऊर्जा भरेगा, बल्कि राज्य में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले एक मजबूत संदेश भी देगा।

बिंदल ने राज्य के लोगों से अपील की कि वे पीटरहॉफ में होने वाले सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में शामिल होकर इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनें।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बिंदल ने कहा कि तीन साल से प्रदेश का हर वर्ग परेशान में है। बेरोजगार युवा आज भी सड़कों पर धरने दे रहे हैं। कर्मचारी,आउटसोर्स, टेंपरेरी, रिटायर्ड सब अपने अधिकारों के लिए आंदोलनरत हैं। किसान बदहाली से जूझ रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने जनता को उम्मीदें दिखाकर सत्ता तो ले ली, लेकिन तीन साल त एक भी संकल्प पूरा नहीं किया।

--आईएएनएस

 

 

