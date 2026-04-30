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Health Summit India : केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नवाचार और समावेशिता पर 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया

राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में नड्डा ने भारत के हेल्थ फ्यूचर पर साझा की दृष्टि
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Apr 30, 2026, 01:28 PM
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नवाचार और समावेशिता पर 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया

नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की गरिमामयी उपस्थिति में नवाचार एवं समावेशिता: भारत के स्वास्थ्य भविष्य को आकार देने वाली सर्वोत्तम प्रथाएं विषय पर 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया।

यह शिखर सम्मेलन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में समावेशी, सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाना है।

सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त किया और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने में राज्य के नेतृत्व की सराहना की। मंत्री ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन दर्शाता है कि कैसे व्यावहारिक, जमीनी स्तर पर संचालित रणनीतियां सामूहिक रूप से एक प्रभावी और उत्तरदायी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को आकार दे सकती हैं।

इस अवसर पर शुरू की गई पहलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए कार्य वातावरण को सुगम बनाना, सेवा वितरण को बेहतर बनाना और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इनका लक्ष्य ऐसी प्रणालियों को सक्षम बनाना है जो कुशल, एकीकृत और सेवा प्रदाताओं एवं लाभार्थियों दोनों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हों।

पिछले एक दशक में भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हुए बदलावों पर विचार करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश ने विकसित भारत के दृष्टिकोण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस यात्रा में एक अहम पड़ाव उपचारात्मक दृष्टिकोण से हटकर एक व्यापक और समग्र स्वास्थ्य सेवा ढांचे की ओर बदलाव रहा है। उन्होंने बताया कि जहां 2002 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति मुख्य रूप से उपचारात्मक देखभाल पर केंद्रित थी, वहीं 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने स्वास्थ्य सेवा के निवारक, संवर्धक, उपचारात्मक और उपशामक पहलुओं को शामिल करके एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है, जिससे एक अधिक समावेशी और जन-केंद्रित प्रणाली सुनिश्चित हुई है।

मंत्री ने 185 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जो अब लगभग 15 लाख लोगों के लिए प्राथमिक संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। इन केंद्रों ने निवारक स्वास्थ्य देखभाल को काफी मजबूत किया है, जिसमें 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर (मुंह, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा) जैसी गैर-संक्रामक बीमारियों की बड़े पैमाने पर जांच शामिल है।

समेकन और गुणवत्ता संवर्धन की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि हालांकि 50,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (एनक्यूएएस) के तहत प्रमाणित किया गया है, फिर भी गुणवत्ता प्रमाणन को और अधिक बढ़ाने और लगातार प्रदर्शन और बेहतर परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑडिट को मजबूत करने की आवश्यकता है।

प्रमुख स्वास्थ्य उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संस्थागत प्रसवों में 79 प्रतिशत से 89 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो मातृ स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच को दर्शाती है। मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है और पिछले कई वर्षों से इसमें निरंतर प्रगति देखी गई है। हाल के वैश्विक अनुमानों का हवाला देते हुए मंत्री ने बताया कि भारत ने पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 79 प्रतिशत और शिशु मृत्यु दर में 73 प्रतिशत की कमी हासिल की है। उन्होंने रोग नियंत्रण में भारत की प्रगति पर भी प्रकाश डाला और कहा कि विश्व की लगभग एक-छठे जनसंख्या होने के बावजूद, भारत में वैश्विक मलेरिया के बोझ का एक छोटा सा हिस्सा ही है। इसी प्रकार, भारत में तपेदिक की घटनाओं में वैश्विक औसत से अधिक तेजी से गिरावट आई है और उपचार कवरेज 92 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

मंत्री ने जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों का भी उल्लेख किया, जिनमें 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया जाना, 2015 में नवजात शिशुओं में होने वाले टिटनेस का उन्मूलन और ट्रेकोमा का जन स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय न होना शामिल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत निकट भविष्य में काला-अजार के उन्मूलन की दिशा में अग्रसर है।

उभरती चुनौतियों का जिक्र करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने गैर-संक्रामक रोगों के बढ़ते बोझ पर प्रकाश डाला और प्रभावी स्क्रीनिंग, समय पर निदान और निरंतर देखभाल के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हालांकि देश भर में बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग की गई है, लेकिन अब समय पर फॉलो-अप, उपचार का पालन और रेफरल तंत्र सुनिश्चित करने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

नड्डा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बेहतर योजना और कार्यान्वयन की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) सहित जमीनी स्तर के अधिकारियों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रावधानों के बारे में अधिक जागरूकता होना आवश्यक है। उन्होंने जवाबदेही और बेहतर परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए समय पर निधियों के उपयोग, हितधारकों के बीच मजबूत समन्वय और जन प्रतिनिधियों के साथ सक्रिय भागीदारी के महत्व पर भी बल दिया।

अपने संबोधन के समापन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन सफलता का राज उनके प्रभावी और समयबद्ध उपयोग में निहित है। सुदृढ़ शासन, बेहतर संचार और अंतिम छोर तक कार्यान्वयन सुनिश्चित करना भारत के लिए एक सशक्त, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण होगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और आपसी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में शिखर सम्मेलन के महत्व पर प्रकाश डाला।

हरियाणा की पहलों को प्रदर्शित करते हुए, उन्होंने केयर अभियान के बारे में जानकारी दी, जिसके तहत 188 केंद्रों में मरीजों के परिवारों को घर पर देखभाल में सहायता करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने ई-संजीवनी के माध्यम से डिजिटल स्वास्थ्य में राज्य की प्रगति पर भी प्रकाश डाला, जिसके तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रतिदिन लगभग 2,000 टेलीकंसल्टेशन आयोजित किए जा रहे हैं, जो मरीजों को विशेषज्ञों से जोड़ते हैं।

मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि हरियाणा ने अपने स्वास्थ्य बजट में 32.89 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो लगभग 14,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा अवसंरचना के विस्तार पर भी प्रकाश डाला, जिसके तहत मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 में 6 से बढ़कर 17 हो गई है और एमबीबीएस की सीटें 700 से बढ़कर 2,710 हो गई हैं।

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पर जोर देते हुए, उन्होंने बताया कि राज्य के 1,479 स्वास्थ्य संस्थानों को एनक्यूएएस प्रमाणन प्राप्त हो चुका है। उन्होंने सेवा वितरण में हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला, जिनमें सभी जिला अस्पतालों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विभाग की स्थापना, आपातकालीन देखभाल के लिए 500 एम्बुलेंस का नेटवर्क और 22 जिला अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है।

मुख्यमंत्री ने सभी के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य की प्रगति पर प्रकाश डाला, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करना और मुफ्त दवाओं तक पहुंच में सुधार करना शामिल है।

उन्होंने कहा कि अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। उन्होंने एम्स, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और एनसीडीसी जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों को सहयोग देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में एक कदम के रूप में एचपीवी टीकाकरण के कार्यान्वयन पर भी प्रकाश डाला। मंत्री ने स्वास्थ्य बजट में 2014 के 2,640 करोड़ रुपए से बढ़कर 14,000 करोड़ रुपए होने का उल्लेख किया और बड़े पैमाने पर गैर-संचारी रोगों की जांच पर राज्य के फोकस पर बल दिया। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए हरियाणा की प्रतिबद्धता को दोहराया।

इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का संकलन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप साक्ष्य-आधारित, संदर्भ-विशिष्ट समाधानों को प्रदर्शित करने वाला एक महत्वपूर्ण संदर्भ दस्तावेज है। उन्होंने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी भूमिका पर प्रकाश डाला, जो एचएमआईएस, जननी और ई-संजीवनी जैसे प्लेटफार्मों पर आभा आईडी के एकीकरण को सक्षम बनाती है, जिससे दक्षता में सुधार होता है और डेटा-आधारित निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

उन्होंने यह भी कहा कि स्वस्थ भारत पोर्टल कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों को एक ही अंतरसंचालनीय मंच में एकीकृत करके अभिसरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जबकि जननी प्लेटफॉर्म वास्तविक समय की ट्रैकिंग और डिजिटल एकीकरण के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करता है।

17वें संयुक्त समीक्षा मिशन की रिपोर्ट पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यह राज्यों को जन भागीदारी और कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। उन्होंने गैर-संक्रामक रोगों में हो रही वृद्धि से निपटने के महत्व पर भी बल दिया और कहा कि आरबीएसके 2.0 और बच्चों के लिए मधुमेह संबंधी दिशानिर्देश शीघ्र निदान और निरंतर देखभाल में सहायक होंगे।

सचिव ने गुणवत्तापूर्ण देखभाल में हुए सुधारों पर भी प्रकाश डाला, जिनमें 48,000 से अधिक आईपीएचएस-अनुरूप और 50,000 से अधिक एनक्यूएएस-प्रमाणित सुविधाएं शामिल हैं, साथ ही टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत हुई प्रगति का भी उल्लेख किया। उन्होंने अग्नि सुरक्षा ऑडिट, लू से निपटने के उपाय और रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के प्रयासों सहित मजबूत तैयारियों के उपायों को भी रेखांकित किया।

एनएसओ सर्वेक्षण के 80वें दौर के निष्कर्षों का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में बाह्य रोगी देखभाल के लिए जेब से होने वाला औसत व्यय अब शून्य है, जो आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए मुफ्त और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस अवसर पर, कई प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया गया, जिनमें एनएचएम के तहत प्रतिरूपणीय नवाचारों पर सर्वोत्तम अभ्यास संकलन, 17वीं सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) रिपोर्ट, स्वस्थ भारत पोर्टल, जननी पोर्टल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल टीमों के लिए एकीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल और आरबीएसके 2.0 के साथ-साथ बच्चों और किशोरों में मधुमेह पर एक मार्गदर्शन दस्तावेज शामिल हैं।

--आईएएनएस

 

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