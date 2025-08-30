JP Nadda Pune Visit: भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गणेशोत्सव में हिस्सा लिया, देश की प्रगति के लिए की प्रार्थना

पुणे: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को पुणे में गणेशोत्सव के अवसर पर आयोजित भव्य गणपति महाआरती में हिस्सा लिया। जेपी नड्डा ने कोथरुड इलाके के श्री साईं मित्र मंडल में गणपति बप्पा का पूजन किया। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल मौजूद रहे।

गणेशोत्सव में पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत करने के बाद उन्हें सम्मानित भी किया। इसके बाद जेपी नड्डा ने भगवान गणेश की आरती की। उन्होंने कहा, "मैंने गणपति की पूजा-अर्चना की। देश की समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की।"

मीडिया से बातचीत में जेपी नड्डा ने कहा, "गणेश उत्सव के अवसर पर मुझे पुणे जाने का अवसर मिला। हम सभी जानते हैं कि लोकमान्य तिलक ने लोगों को इस उत्सव को मनाने के लिए कैसे प्रेरित किया था और आज समाज उस प्रेरणा को भव्यता के साथ आगे बढ़ा रहा है। मैंने शनिवार को गणपति बप्पा की पूजा की और उनसे हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है।"

उन्होंने सोशल मीडिया पर भगवान गणेश की पूजा करते हुए तस्वीरें भी साझा कीं। जेपी नड्डा ने लिखा, "श्री गणेशोत्सव के शुभ अवसर पर महाराष्ट्र के पुणे स्थित कोथरुड में साई मित्र मंडल की ओर से स्थापित भगवान श्री गणेश जी का दर्शन व पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रथम पूज्य से कामना है कि देशवासियों को सुख, समृद्धि और खुशहाली प्रदान करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारा देश 'विकसित भारत' की ओर तेजी से अग्रसर हो। सभी को गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।"

इससे पहले, जेपी नड्डा के शनिवार को महाराष्ट्र प्रवास के दौरान पुणे पहुंचने पर भाजपा इकाई के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता यहां जुटे थे।