Jodhpur Road Accident: जोधपुर हादसे में 18 की मौत, अशोक गहलोत-विनोद जाखड़ समेत नेताओं ने पीड़ित परिवारों को दी सांत्वना

जोधपुर में भीषण सड़क हादसा, 18 की मौत; नेताओं ने जताया शोक और संवेदना
Nov 03, 2025, 01:35 AM
जोधपुर:  राजस्थान के जोधपुर जिले में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। फलोदी के मतोड़ा क्षेत्र में भारतमाला एक्सप्रेसवे पर पर्यटकों से भरे एक टूरिस्ट वाहन सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से जा टकराई। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इस हादसे पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई नेताओं ने दुख जताया।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मुझे पटना में अभी समाचार मिला है कि फलोदी के मतोडा में हुए सड़क हादसे की जानकारी मिली। यह सुनकर मन बेहद दुखी है। मैं ईश्वर से सभी दिवंगतों को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और उनके परिजनों को हिम्मत देने तथा घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।"

राजस्थान एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने लिखा, "फलोदी, जोधपुर क्षेत्र के मतोड़ा में भारतमाला सड़क पर हुआ भीषण सड़क हादसा बेहद हृदयविदारक है। इस दर्दनाक दुर्घटना में खोए गए अमूल्य जीवनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और घायल शीघ्र स्वस्थ हों।"

कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा ने एक्स पोस्ट में लिखा, "फलोदी के मतोडा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे की खबर बेहद दुखद है। 18 लोगों की असमय मृत्यु ने सभी को व्यथित कर दिया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्माओं को शांति दें, परिजनों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दें और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो।"

शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने एक्स पर लिखा, "फलोदी जिले के मतोड़ा क्षेत्र में हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना की खबर अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि शोकाकुल परिवारों को इस असहनीय पीड़ा को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।"

हादसे में जान गंवाने वाले और घायल हुए लोग बीकानेर जिले के कोलायत दर्शन कर सूरसागर लौट रहे थे। इस दौरान, जब उनकी गाड़ी मतोड़ा इलाके से गुजर रही थी, तभी अचानक सड़क पर खड़े एक ट्रेलर से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ने राहत व बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को तुरंत फलोदी अस्पताल और जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

 

 

