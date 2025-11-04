Jodhpur Gas Blast : जोधपुर के बावड़ी के पास गैस वेल्डिंग के दौरान ब्लास्ट, 10 से ज्यादा लोग घायल

भारत समाचार

जोधपुर में गैस वेल्डिंग के दौरान धमाका, 11 लोग घायल हुए
Nov 04, 2025, 05:09 PM
जोधपुर: राजस्थान के जोधपुर जिले के हरढाणी गांव में मंगलवार को गैस वेल्डिंग के दौरान विस्फोट हो गया। इस हादसे में 10 से 11 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को मथुरादास माथुर अस्पताल (एमडीएम) में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया। शुरुआती जांच में यह संभावना जताई जा रही है कि गैस लीकेज या सिलेंडर में प्रेशर बढ़ने से यह हादसा हुआ।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) भोपाल सिंह लाखावा ने बताया कि हरढाणी गांव में गैस वेल्डिंग का काम चल रहा था, तभी अचानक ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में लगभग 10 से 11 लोग घायल हुए हैं, इसमें से 2-3 लोग गंभीर हैं। विस्फोट के कारणों की जांच के लिए टीम भेजी जा रही है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि इस हादसे में अभी तक किसी की मौत नहीं हुई है।

अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित ने बताया कि सभी घायलों को बावड़ी क्षेत्र से एमडीएम अस्पताल लाया गया है। उन्होंने बताया कि सभी को बहुचोटें आई हैं, लेकिन फिलहाल किसी की हालत गंभीर नहीं है। चिकित्सकों की टीम लगातार इलाज में जुटी है।

इस बीच, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हादसे को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, जोधपुर में सिलेंडर में ब्लास्ट होने से कई लोगों के घायल होने का समाचार बेहद चिंतित करने वाला है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो।"

--आईएएनएस

 

 

