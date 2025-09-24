भारत समाचार

Jitu Patwari Statement : जीतू पटवारी का केंद्र पर हमला, जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर करेंगे प्रदर्शन

जीतू पटवारी ने केंद्र पर बोला हमला, गोमांस पर जीएसटी मुक्त करने के खिलाफ आंदोलन का ऐलान
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 24, 2025, 02:30 AM
जीतू पटवारी का केंद्र पर हमला, जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर करेंगे प्रदर्शन

भोपाल: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पुजारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने 'गोवंशीय पशुओं के मांस' को जीएसटी से मुक्त कर दिया है।

पटवारी ने कहा कि सरकार गायों को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करती है और दूसरी तरफ सरकार गायों को खुला छोड़ दे रही है। पटवारी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस इस फैसले का विरोध करेगी और 26-27 सितंबर को मध्य प्रदेश में आंदोलन करेगी।

उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन चलाएगी। इसमें हम गोशालाओं का दौरा करेंगे। सड़कों पर घूम रही गायों को कलेक्‍टर कार्यालय लेकर जाएंगे। आठ साल से गरीबों को लूटा जा रहा है। हम गाय को ऐसे ही नहीं रहने देंगे और नकली गोभक्‍तों को बेनकाब करेंगे। हर जिले की नगरपालिका, पंचायतें और छोटे कस्‍बों में इसका विरोध किया जाएगा। सरकार पहले टैक्‍स लगाने के पोस्‍टर लगाती है और बाद में टैक्‍स को हटाने के लिए लगाती है।

पटवारी के आरोपों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी की लिस्ट में उन्हें ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिला।

कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर माफिया के संरक्षण का आरोप लगाया। उन्‍होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार माफियाओं की सरकार बन चुकी है और वल्लभ भवन माफियाओं का अड्डा बन गया है। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि राहुल गांधी ने जीएसटी को 'गब्बर सिंह टैक्स' कहा था, जो आज भी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। पटवारी ने आरोप लगाया कि नोटबंदी और जीएसटी दोनों ही फैसले मोदी सरकार ने अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए किए थे।

 

 

Madhya Pradesh PoliticsCongress ProtestBJP vs Congressjitu-patwariRahul GandhiGST controversyCow Protection

Related posts

Loading...

More from author

Loading...