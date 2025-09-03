Jitu Patwari Statement: किसी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी स्वीकार्य नहीं : जीतू पटवारी

भोपाल: बिहार के दरभंगा में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। इस पर कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि किसी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है।

मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पटवारी ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी की मां भारत की महिला हैं, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, वे सम्मानित हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। उसकी निंदा की जाती है। इस मुद्दे से कांग्रेस का कोई लेना-देना नहीं है, उसका भाजपा से लेना-देना है।

इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाय में दो नवजात शिशुओं को चूहों द्वारा कुतरे जाने और उसमें एक की मौत पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यह मध्यप्रदेश के 22 साल के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शासन का असली चेहरा है। यह पहली बार नहीं हुआ है, कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। करतूत चूहों की नहीं, यह लापरवाह प्रशासन की व्यवस्था है। चूहे बच्चे खा रहे हैं, भ्रष्टाचार से तंत्र अपना पेट भर रहा है। सवाल है कि क्या अस्पताल अधीक्षक पर कार्रवाई होगी?

भाजपा विधायक संजय पाठक ने पिछले दिनों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से संपर्क करने की कोशिश की। जिस पर न्यायाधीश विशाल मिश्रा ने अपने को सुनवाई से अलग किया। इस मामले पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का कहना है कि यह न्यायपालिका पर एक तमाचा मारने की कोशिश है। इस तरह का प्रयास कानून को धता बताना है। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कही है, संसद में कानून लेकर आए हैं। सवाल है कि क्या पाठक की सदस्यता खत्म की जाएगी और उन्हें भाजपा से बाहर किया जाएगा।