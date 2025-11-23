भारत समाचार

Jitan Ram Manjhi : राजद का वही हश्र होगा, जो 'डायनासोर' का हुआ: जीतन राम मांझी

मांझी का तीखा हमला—बिहार में राजद की वापसी डायनासोर जैसी असंभव
Nov 23, 2025, 03:29 PM
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद एनडीए में शामिल घटक दलों के नेता उत्साहित हैं। इस बीच एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की तुलना डायनासोर से कर दी है।

बिहार चुनाव के बाद राजद की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रविवार को कहा कि बिहार की सत्ता में अब कभी राजद के लोगों की वापसी नहीं हो सकती। जो हश्र धरती पर डायनासोर का हुआ, आने वाले वक्त में वही हश्र बिहार में राजद का होगा।

उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने विधानसभा चुनाव में जो जनादेश दिया, उसके बाद ये तय हो चुका है कि अब पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके कुनबे को सत्ता नसीब नहीं होने वाली है। अब तो सब लोग कहने लगे हैं कि धरती पर दोबारा डायनासोर आ सकते हैं, लेकिन बिहार में राजद के लोग नहीं आ सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री मांझी ने कहा कि बिहार चुनाव में प्रदेश की जनता ने अच्छे से सोच-विचार करके निर्णय किया है। जनता ने अगर एनडीए को बड़ा जनादेश देते हुए राजद को नकार दिया है तो इसका केवल एक ही मतलब है कि लालू परिवार और उनकी पार्टी का स्वार्थी चरित्र सभी समझ चुके हैं।

उन्होंने लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इतनी तेज गति से राज्य का विकास करेगी कि राजद का सत्ता वापसी का सपना कभी पूरा नहीं होगा।

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने प्रदेश की 243 विधानसभा सीटों में से 202 पर जीत दर्ज की है, जबकि महागठबंधन में शामिल राजद को 25 सीटों से संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने पांच सीटों पर जीत दर्ज की है।

--आईएएनएस

 

 

