Jitan Ram Manjhi Statement : राहुल गांधी की बातों में अब कोई वजन नहीं : जीतन राम मांझी

गयाजी: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 'वोट चोरी' वाले बयान पर जीतन राम मांझी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तेज प्रताप के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें तेज प्रताप यादव ने कहा था कि, जो पार्टी जीतेगी, हम उसका समर्थन करेंगे।

उन्होंने आईएएनएस से कहा, "वे 11-12 दिन तक बिहार में घूमते रहे, क्या मिला? अब कोई भी एसआईआर की बात नहीं करता। बस वे अकेले ही 'वोट चोरी' का राग अलापते रहते हैं। जब वे यहां आए, तो उन्होंने छठ पर्व जैसी पवित्र परंपरा का मजाक उड़ाया और इसे 'नाटक' कहा। ऐसे व्यक्ति की बातों पर बिहार की जनता ध्यान नहीं देती।"

मांझी ने आगे कहा कि अगर राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी 'वोट चोरी' से प्रधानमंत्री बने, तो यह मतदाताओं का अपमान है।

उन्होंने कहा, "जो हिंदुस्तान में जन्मा है, वही इसका नागरिक है। जिनके नाम गलत थे, मृतक या डुप्लिकेट नाम थे, उन्हें हटाया गया। इससे वोटर लिस्ट पारदर्शी बनी है। अब कहां है चोरी? एक भी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान नहीं हुआ। इसका मतलब है कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हुआ।"

मांझी ने कहा कि आज बिहार चार गुना ज्यादा आर्थिक मदद पा रहा है। पहले विधवा पेंशन 400 रुपए थी, अब 1,100 रुपए हो गई है। मुफ्त इलाज 5 लाख रुपए तक मिल रहा है। आठ करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कोसी प्रोजेक्ट के लिए 8,000 करोड़ रुपए दिए, मखाना बोर्ड बनाया और एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है।"

उन्होंने कहा कि अगर तेज प्रताप यादव सच में बिहार के विकास को समझें, तो देखेंगे कि हर दिशा में काम हो रहा है। अगर वो विकास देखकर एनडीए का समर्थन करते हैं, तो हम स्वागत करेंगे। भगवान उन्हें सुमति दें।

