Jitan Ram Manjhi Statement: राहुल गांधी के 'हाइड्रोजन बम' वाले बयान पर मांझी का तंज, 'एटम बम से तो चींटी भी नहीं मरी'

जीतन राम मांझी का राहुल गांधी पर हमला, नीतीश सरकार की तारीफ
Sep 02, 2025, 10:06 AM
राहुल गांधी के 'हाइड्रोजन बम' वाले बयान पर मांझी का तंज, 'एटम बम से तो चींटी भी नहीं मरी'

पटना: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 'एटम बम' और 'हाइड्रोजन बम' वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 'एटम बम' फोड़ के क्या किया, एक चींटी भी मरी? 'हाइड्रोजन बम' का भी वही हाल होगा, यह कोई मुद्दा नहीं है। ‎

‎उन्होंने पटना में पत्रकारों से बातचीत में एसआईआर को लेकर कहा, "यह सतत प्रक्रिया है। मृत लोगों का नाम कट रहा है। जिनका नाम नहीं था, उनका नाम जुड़ रहा है। संविधान के अनुसार, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए, उनका नाम कट रहा है।" ‎ ‎

उन्होंने कहा, "जो लोग यहां की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, उन्हें प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा। जो लोग यहां के वोटर नहीं हैं, उन्हें वोटर बनाकर पॉपुलर बनते हैं, यह उनकी कुत्सित चाल है, 2025 में सब पता चल जाएगा।" ‎

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश की बात है। भ्रष्टाचारी अधिकारी भ्रष्टाचारी ही रहेगा, चाहे वह कहीं रहे। लेकिन, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि नीतीश सरकार ने करप्शन से कोई समझौता नहीं किया है। अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। ‎

इसके पहले भी जीतन राम मांझी ने विपक्षी दलों, खासकर राजद, पर जोरदार पलटवार किया था। कुछ दिनों पहले उन्होंने तेजस्वी यादव पर जुबानी हमले किए थे।

उन्होंने कहा था, "तेजस्वी यादव अपने को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, लेकिन आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता उन्हें सही जगह दिखाने का काम करेगी। उनकी सोच जंगलराज की है। 2005 से पहले उनके पिता लालू प्रसाद यादव के शासन में बिहार में जंगलराज था। क्या लड़कियों को साइकिल और पोशाक दिया गया था? होमगार्ड को वेतन और 13 महीने का भुगतान नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ।"

उन्होंने नीतीश कुमार सरकार की तारीफ करते हुए कहा था, "सारा विकास कार्य हमारी सरकार कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव झूठ बोलकर श्रेय लेने की कोशिश करते हैं।"

 

