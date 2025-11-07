भारत समाचार

Jharkhand Naxal Operation : सारंडा जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़, हथियारों का जखीरा जब्त

सारंडा जंगल में पुलिस-सीआरपीएफ अभियान में नक्सलियों के ठिकानों से हथियारों का जखीरा बरामद।
Nov 08, 2025, 06:21 AM
झारखंड: सारंडा जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़, हथियारों का जखीरा जब्त

चाईबासा: झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम को पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली है। जराईकेला थाना क्षेत्र के कुलापू बुरू इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच गुरुवार रात से लेकर शुक्रवार तक लंबी मुठभेड़ हुई। इसके बाद इलाके की तलाशी लेने पर भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक और नक्सली साहित्य बरामद किया गया।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, बरामद सामग्री इतनी अधिक थी कि सुरक्षा बलों ने इलाके को कुछ देर के लिए पूरी तरह सील कर दिया और तलाशी तेज कर दी। मौके से दो एसएलआर राइफल, एक प्वाइंट 303 राइफल, एके-48 की 37 जिंदा गोलियां, एसएलआर की 78 गोलियां, और प्वाइंट 303 राइफल की 130 पीस गोलियां बरामद की गईं।

पुलिस ने विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली 16.68 किलोग्राम जिलेटिन, 13 तैयार जिलेटिन आईईडी, 15 डेटोनेटर और 5 रेडियो सेट भी मौके से जब्त किए। इसके अलावा, दो इंटरसेप्टर, दो लैपटॉप, 11 एफएम रेडियो, 24 सिरिंज और अन्य नक्सली सामान भी मिले हैं।

पुलिस का कहना है कि बरामद किए गए हथियारों के जखीरे, विस्फोटक और पैकिंग सामग्री को देखकर साफ लगता है कि नक्सली बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे या सुरक्षाबलों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। इस वजह से टीम ने इलाके में सघन सर्च अभियान जारी रखा है ताकि नक्सलियों के संभावित ठिकानों को नष्ट किया जा सके।

अधिकारियों ने कहा कि मुठभेड़ में सुरक्षा बल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। नक्सलियों के बच निकलने के सभी रास्तों को चिन्हित कर उन्हें सील किया गया है। स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की यह संयुक्त कार्रवाई जारी रखी जाएगी। सुरक्षा बलों ने मार्च 2026 तक राज्य से नक्सलियों के पूरी तरह खात्मे का लक्ष्य तय किया है।

