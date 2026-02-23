भारत समाचार

Jharkhand Municipal Election : रांची समेत 48 स्थानीय निकायों में मतदान जारी, बाबूलाल मरांडी ने जनता से की वोटिंग की अपील

रांची समेत झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान, सुरक्षा कड़ी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 23, 2026, 04:32 AM
झारखंड : रांची समेत 48 स्थानीय निकायों में मतदान जारी, बाबूलाल मरांडी ने जनता से की वोटिंग की अपील

रांची: रांची समेत झारखंड के 48 शहरी स्थानीय निकायों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी। चुनाव में 43.43 लाख से अधिक पात्र मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी बीच, झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मतदाताओं से अपने मत का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया।

रांची के पोलिंग बूथ पर अपना वोट डालने के बाद एक मतदाता जितेंद्र चौधरी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए सभी लोगों से वोटिंग की अपील की। उन्होंने कहा, "समाज के लिए मेरा संदेश है कि अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करें। पहले वोट दें, और फिर नाश्ता करें। अच्छे उम्मीदवार चुनें जो हमारे समुदाय की भलाई, बेहतर स्कूल, अच्छी सड़कें, अच्छी ड्रेनेज और पूरी सुरक्षा के लिए काम करेंगे। इसलिए सभी को वोट करना चाहिए और अच्छे उम्मीदवार को चुनना चाहिए।"

 

झारखंड के रामगढ़ में भी जबरदस्त उत्साह के साथ लोग मतदान के लिए पहुंचे हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग जारी है। महिला पुलिसकर्मियों के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी अलग-अलग मतदान केंद्रों पर तैनात हैं। सभी नियमों का अनुपालन किया जा रहा है।

 

इधर, झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "झारखंड नगर निकाय चुनाव में आज अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। आपका एक वोट आपके नगर के विकास और बेहतर भविष्य की दिशा तय करता है। स्वच्छ, सुंदर व भयमुक्त वातावरण में मतदान कर जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं।"

 

भाजपा की राज्य इकाई ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट से पोस्ट किया, "लोकतंत्र का पर्व आ गया है। अपने नगर के उज्ज्वल भविष्य, सुशासन और विकास के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट बदलाव की ताकत है। पहले मतदान, फिर जलपान। आइए मिलकर झारखंड को सशक्त और समृद्ध बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं।"

 

पार्टी ने एक अन्य पोस्ट में रांची के नगर निगम वार्डों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर सवाल उठाए। भाजपा ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "रांची नगर निगम के वार्ड 47 से 53 तक लोगों को आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी झेलनी पड़ रही है। कई जगह नालियां अधूरी पड़ी हैं, कचरे का ढेर लगा रहता है और पानी की समस्या बनी हुई है। कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट भी पर्याप्त नहीं है, जिससे लोगों को रात में परेशानी होती है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अगर समय पर ध्यान नहीं दिया गया, तो हालात और बिगड़ सकते हैं।"

 

--आईएएनएस

 

 

municipal electionsBabualal MarandiJharkhand ElectionVoting UpdateElection NewsDemocracyRanchi NewsIndia politicslocal governance

Related posts

Loading...

More from author

Loading...