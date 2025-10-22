Rahul Singh gang : लातेहार में रेलवे के लोडिंग साइट पर गोलीबारी के पहले पांच अपराधी हथियारों के साथ गिरफ्तार

लातेहार: झारखंड के लातेहार जिले की पुलिस ने राज्य के कुख्यात अपराधी राहुल सिंह के गैंग के पांच गुर्गों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। ये अपराधी जिले के टोरी रेलवे स्टेशन स्थित कोयला लोडिंग साइट पर हमले की तैयारी कर रहे थे।

एसपी कुमार गौरव ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि गिरफ्तार अपराधियों में विश्वनाथ उरांव, संदीप यादव, फुलचंद खलखो, तुलसी मुंडा और तनवीर अंसारी शामिल हैं। उनकी उम्र 19 से 33 वर्ष के बीच है। इनमें संदीप यादव गुमला का रहने वाला है, जबकि बाकी चार आरोपी रांची के अलग-अलग इलाकों के निवासी हैं। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से दो देसी पिस्तौल, पांच जिंदा कारतूस और पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

बताया गया कि आरोपी टोरी रेलवे स्टेशन पर चल रहे कोयला लोडिंग कार्य में लगे मजदूरों पर फायरिंग करने की योजना बना रहे थे। उनका मकसद इलाके में दहशत फैलाकर रंगदारी वसूलना था। एसपी को सूचना मिली थी कि राहुल सिंह ने अपने कुछ गुर्गों को टोरी साइडिंग पर गोलीबारी करने को कहा है।

सूचना की पुष्टि के बाद एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ अरविंद कुमार के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चंदवा थाना क्षेत्र के परसही डगडगी पुल के पास सभी पांच अपराधियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। राहुल सिंह गैंग ने पिछले कुछ महीनों में रांची, रामगढ़ और खलारी कोयला क्षेत्र में गोलीबारी की कई घटनाओं को अंजाम दिया है।

इस गिरोह द्वारा कारोबारी और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों से अवैध वसूली की कई शिकायतें अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं। एसपी ने कहा कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।