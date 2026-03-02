Wildlife Rescue : झारखंड के खूंटी शहर के रिहायशी इलाके में हाथी कुएं में गिरा, वन विभाग ने सुरक्षित बाहर निकाला

खूंटी: झारखंड के खूंटी जिला मुख्यालय के रिहायशी इलाके में भटक रहा एक जंगली हाथी सोमवार दोपहर डांड़टोली (अनिगड़ा) इलाके में एक कुएं में गिर गया। वन विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद हाथी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

अधिकारियों के अनुसार, हाथी दोपहर लगभग 12 बजे डिम्बा लोहार के खुले कुएं में गिर गया। सूचना मिलते ही वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीन की मदद से कुएं के एक किनारे मिट्टी काटकर ढलान बनाई गई, जिससे हाथी बाहर निकल सका। बाहर आने के बाद वह अनिगड़ा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पार करते हुए पोकला गांव की ओर बढ़ गया।

घटना के दौरान हाथी को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। अधिकारियों के लिए हाथी को सुरक्षित दिशा में ले जाना अपेक्षाकृत कम चुनौतीपूर्ण रहा, जबकि भीड़ को नियंत्रित करना अधिक कठिन साबित हुआ। मौके पर भारी शोर-शराबा और अफरा-तफरी का माहौल रहा।

खूंटी के प्रभागीय वन पदाधिकारी (डीएफओ) ने बताया कि हाथी की एक आंख खराब है और आशंका है कि दूसरी आंख से भी उसे कम दिखाई दे रहा है। इसी कारण उसके मूवमेंट का आकलन करना मुश्किल हो रहा है।

उन्होंने कहा कि हाथी कमजोर और भूखा प्रतीत हो रहा है तथा कुएं में गिरने से उसे हल्की चोटें भी आई हैं। हालांकि अब तक उसने किसी प्रकार की आक्रामकता नहीं दिखाई है।

जानकारी के अनुसार, हाथी रविवार सुबह भंडरा क्षेत्र से होते हुए भूत गांव पहुंचा था। ग्रामीणों द्वारा खदेड़े जाने पर वह पतराटोली जंगल की ओर चला गया, लेकिन सोमवार सुबह पुनः शहर के दतिया मुहल्ले में प्रवेश कर गया। वहां से वह डीएवी रोड, डेली मार्केट, नगर भवन क्षेत्र, लोबिन बगान के पीछे, अमृतपुर, वन विभाग चेकनाका और फॉरेस्ट आवास होते हुए मेन रोड, बाजार टांड़ और तमाड़ मोड़ पार कर अनिगड़ा के डांड़टोली इलाके में पहुंचा, जहां यह हादसा हुआ।

शहर में हाथी के भटकने और कुएं में गिरने की घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए जा रहे हैं। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे हाथी से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, भीड़ न लगाएं। अधिकारियों का कहना है कि हाथी को सुरक्षित रूप से जंगल की ओर मोड़ने के प्रयास जारी हैं।

--आईएएनएस