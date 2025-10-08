Jharkhand Naxal Attack : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नक्सली हमले में शहीद जवानों के परिजनों को सौंपा 1.10 करोड़ का चेक

रांची: झारखंड के पलामू जिले में पिछले दिनों नक्सली हमले में शहीद जिला पुलिस के दो जवानों सुनील कुमार राम और संतन कुमार मेहता के परिजनों को 1.10 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की गई है।

राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को अपने आवासीय कार्यालय में दोनों शहीदों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सैलरी पैकेज के अंतर्गत सहायता राशि का चेक सौंपा। इसके तुरंत बाद परिजनों के खाते में यह राशि तुरंत क्रेडिट कर दी गई।

इस मौके पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने शहीद जवानों के परिवारजनों से आत्मीय बातचीत की और उनकी पारिवारिक स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहीद परिवारों की पीड़ा को गहराई से समझती है और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है।

सोरेन ने कहा, “शहीद सुनील कुमार राम और संतन कुमार मेहता ने राज्य की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनकी शहादत को हम नमन करते हैं। झारखंड हमेशा अपने शहीदों का ऋणी रहेगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और एसबीआई के समन्वय से यह वित्तीय सहायता दी गई है ताकि परिवार अपने बच्चों के भविष्य को सकारात्मक दिशा दे सके। उन्होंने शहीद परिजनों से कहा कि वे हिम्मत और धैर्य के साथ परिवार को आगे बढ़ाएं और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार शहीद जवानों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए रांची में एक आवासीय विद्यालय स्थापित करेगी, जो निजी विद्यालयों की तर्ज पर संचालित होगा। विद्यालय निर्माण के लिए “झारखंड जगुआर” परिसर में चार एकड़ भूमि चिन्हित की गई है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह विद्यालय पुलिस विभाग द्वारा संचालित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस विभाग के जवानों के लिए एक विशेष अस्पताल स्थापित करने पर भी विचार कर रही है, जिससे उन्हें और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहीद परिवारों को मिलने वाले सभी लाभ जल्द उपलब्ध कराए जाएं। अधिकारियों ने बताया कि दोनों शहीदों की पत्नियां स्नातक हैं और उन्हें क्लर्क के पद पर नियुक्त किया जाएगा। विभागीय नियमों के तहत दोनों परिवारों को लगभग दो करोड़ रुपये की कुल सहायता राशि, पेंशन और अन्य सेवांत लाभ दिए जाएंगे।