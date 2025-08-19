भारत समाचार

Rahul Gandhi Voter Rights Yatra: राहुल गांधी की यात्रा को झारखंड कांग्रेस का मजबूत समर्थन, रांची से टीम रवाना

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को झारखंड कांग्रेस का भी मजबूत समर्थन मिला।
Aug 19, 2025, 06:38 AM
राहुल गांधी की यात्रा को झारखंड कांग्रेस का मजबूत समर्थन, रांची से टीम रवाना

रांची: बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' को झारखंड कांग्रेस का भी मजबूत समर्थन मिलने जा रहा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने घोषणा की है कि प्रदेश कांग्रेस की टीम बिहार जाकर राहुल गांधी की इस यात्रा को मजबूती प्रदान करेगी।

इसी कड़ी में मंगलवार को रांची से झारखंड प्रदेश कांग्रेस की टीम बिहार के नवादा के लिए रवाना हुई, जहां से राहुल गांधी की यह यात्रा शुरू हो रही है। इस मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष और कई वरिष्ठ नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की टीम राहुल गांधी के साथ नवादा से नालंदा तक की यात्रा में साथ रहेगी और वोटरों के अधिकार की लड़ाई को और मजबूत बनाएगी।

राजेश ठाकुर ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से खास बातचीत में कहा कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और बिहार की जनता इसे जबरदस्त समर्थन दे रही है। अब साफ दिख रहा है कि उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, वह जनता से सीधे जुड़ा हुआ है। लोगों को एहसास हो रहा है कि वोट चोरी की घटनाएं हो रही हैं और इसे रोकना बेहद जरूरी है। इसी वजह से लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं।

आपको बताते चलें, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत की। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में राहुल गांधी ने सासाराम से यह यात्रा की शुरुआत की है। एक सितंबर को पटना में एक रैली के साथ इस यात्रा का समापन होगा। इंडिया ब्लॉक में शामिल तमाम दलों ने राहुल की इस यात्रा का समर्थन किया है। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव और लेफ्ट पार्टियों के नेता भी इस यात्रा में शामिल हैं।

 

