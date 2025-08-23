Jharkhand Congress Meeting: संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगी कांग्रेस: प्रदीप यादव

रांची: रांची के सर्किट हाउस में शुक्रवार को झारखंड कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की अध्यक्षता और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की उपस्थिति में हुई इस बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।

बैठक का मुख्य एजेंडा बिहार में लागू एसआईआर के आधार पर झारखंड में इसे लागू करने की संभावना के खिलाफ रणनीति तैयार करना था। विधायक दल ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि एसआईआर के खिलाफ सदन के अंदर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा।

प्रदीप यादव ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुए यह बैठक बुलाई गई थी। बिहार में एसआईआर लागू किया गया है और झारखंड में भी इसे लागू करने की कोशिश की जा रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगी।

उन्होंने आगे कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत प्रत्येक नागरिक को एक वोट का अधिकार प्राप्त है। वोट के अधिकार में हेराफेरी या इसे छीनने की कोशिश को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस इसके खिलाफ संघर्ष करेगी। हमारे नेताओं ने इस मुद्दे पर यात्रा शुरू की है।

इसके अलावा, संविधान संशोधन विधेयक पर भी चर्चा हुई। प्रदीप यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “यह विधेयक भ्रष्टाचार नियंत्रण का प्रयास नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्रियों और विपक्षी नेताओं को नियंत्रित करने की साजिश है। वे सबसे पहले अपने ही गठबंधन के मुख्यमंत्रियों को नियंत्रित करना चाहते हैं, और वह भी अपनी शर्तों पर।”

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई जैसे संस्थानों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्रियों को गलत मुकदमों में फंसाकर मनमानी करने की कोशिश की जा रही है।”