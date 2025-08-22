भारत समाचार

Shibu Soren Bharat Ratna Demand: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र दोबारा शुरू, शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की उठी मांग

झारखंड विधानसभा में शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग
Aug 22, 2025, 09:20 AM
झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र दोबारा शुरू, शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की उठी मांग

 

रांची: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार को दोबारा शुरू हुआ। सदन में पहले ही दिन झारखंड आंदोलन के प्रणेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को 'भारत रत्न' देने की मांग उठी।

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने शोक प्रकाश के दौरान यह मांग रखी। उन्होंने कहा कि समाज सुधार, आदिवासी एवं वंचित समाज के हक-हुकूक और अलग राज्य के लिए आंदोलन में शिबू सोरेन ने महती भूमिका निभाई और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए उन्हें भारत रत्न देने के लिए सदन की ओर से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए।

सदन में मौजूद कई सदस्यों ने मेज थपथपाकर इस मांग पर समर्थन जताया। जनता दल यूनाइटेड के विधायक सरयू राय ने भी शोक प्रकाश के दौरान अपने वक्तव्य में कहा कि दिशोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध रहे शिबू सोरेन के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना चाहिए। सरयू राय ने उन्हें भारत रत्न देने की मांग का समर्थन किया।

आजसू पार्टी के विधायक निर्मल महतो ने भी सदन से आग्रह किया कि शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाए। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो ने झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की चोटी पर शिबू सोरेन और शीर्ष झारखंड आंदोलनकारियों की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की।

इसके पूर्व सदन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने वक्तव्य में नशाबंदी, आदिवासी समाज के उत्थान और झारखंड को अलग राज्य बनाने के आंदोलन में शिबू सोरेन के योगदान का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

सदन में राज्य के दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मल्लिक, वरिष्ठ पत्रकार हरिनारायण सिंह एवं उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में हाल में प्राकृतिक आपदाओं में मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। शोक प्रकाश के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र के पहले दिन वित्तीय मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 4 हजार 296 करोड़ 62 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया।

गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक निर्धारित था, लेकिन 4 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के कारण इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। 22 अगस्त से पूरक मानसून सत्र शुरू हुआ है, जो 28 अगस्त तक चलेगा।

 

 

