झारखंड: सरायकेला-खरसावां में 40 लाख की ब्राउन शुगर के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

सरायकेला, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले की पुलिस ने आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में छापेमारी कर लगभग 40 लाख रुपये मूल्य की ब्राउन शुगर के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने उनके पास से कुल 207.91 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है। यह जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।

एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने सोमवार को प्रेस वार्ता में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ समीर कुमार सवैया के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी। टीम ने छापेमारी कर तीनों तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान शाहबाज खान (19), मोहम्मद समौर उर्फ मोहम्मद आयान (19, छत्तीसगढ़ निवासी), और रफीकुल इस्लाम (50, मुर्शीदाबाद, पश्चिम बंगाल निवासी) के रूप में हुई है।

शाहबाज खान के खिलाफ पहले से एनडीपीएस एक्ट समेत तीन मामले आदित्यपुर थाना में दर्ज हैं। एसपी लुनायत ने कहा कि यह कार्रवाई मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले में ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

छापामारी टीम में डीएसपी समीर कुमार सवैया, थाना प्रभारी विनोद तिर्की, पुअनि विनोद टुडू, सुरेश राम, रामरेखा पासवान, कौशल कुमार, सुषमा कुजूर, सअनि शमा सुसारी लकड़ा और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।

इधर, इसके एक दिन पहले जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में भी पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी में दो लोगों, बबन खान उर्फ शेख बबन और पवन साहू, को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। उनके पास से 140 पुड़िया ब्राउन शुगर (कुल 18 ग्राम) जब्त किए गए थे। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में माना कि वे लंबे समय से ब्राउन शुगर के कारोबार में शामिल हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इनके खिलाफ मानगो, सीतारामडेरा और उलीडीह ओपी में पहले से कई मामले दर्ज हैं।

--आईएएनएस

एसएनसी/डीएससी