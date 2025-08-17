भारत समाचार

झारखंड : माइंस बंद कराने और ट्रांसपोर्टर्स से मारपीट में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के पांच बाउंसर गिरफ्तार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 17, 2025, 12:29 PM

हजारीबाग, 17 अगस्त (आईएएनएस)। हजारीबाग पुलिस ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव के पांच बाउंसरों को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। इन पर आरोप है कि शनिवार को इन्होंने एनटीपीसी की चट्टी बरियातू कोल माइंस को जबरन बंद कराया और वहां मौजूद ट्रांसपोर्टर्स एवं वाहन चालकों के साथ मारपीट की।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार पांचों आरोपी हरियाणा के निवासी हैं और इन्हें योगेंद्र साव के कार्यालय से पकड़ा गया। गिरफ्तारी के समय पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पुत्री और पूर्व विधायक एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद भी कार्यालय में मौजूद थीं।

हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र स्थित चट्टी बरियातू माइंस के प्रबंधन और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के बीच पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है। विवाद तब शुरू हुआ, जब एनटीपीसी ने माइंस की जमीन पर कथित तौर पर अवैध रूप से संचालित योगेंद्र साव की पत्नी और पूर्व विधायक निर्मला देवी के चिमनी ईंट भट्ठे की चारदीवारी को ध्वस्त कर दिया था।

इसके बाद योगेंद्र साव, उनके समर्थकों और बाउंसरों ने न सिर्फ माइंस का काम बंद करा दिया, बल्कि ट्रांसपोर्टर्स और मजदूरों से मारपीट भी की थी। इसके बाद ट्रांसपोर्टर यूनियन ने बड़कागांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

घटना के बाद पुलिस ने सक्रिय होकर कार्रवाई की और रविवार को पांच बाउंसरों को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में अन्य आरोपियों की भी पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

बड़कागांव थाना प्रभारी ने बताया कि इससे पहले भी इस विवाद को लेकर योगेंद्र साव के आठ समर्थकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा और मामले में शामिल हर व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एसएनसी/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...