झारखंड में रूफटॉप और छतों पर संचालित बार-रेस्टोरेंट की होगी सख्त जांच: डॉ. इरफान अंसारी

रांची, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने रूफटॉप और छतों पर संचालित बार-रेस्टोरेंट को लेकर सख्‍त निर्देश दिए हैं। उन्‍होंने राज्य के सभी पदाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि रूफटॉप और छतों पर संचालित बार, रेस्टोरेंट एवं होटलों की फायर सेफ्टी और संरचनात्मक सुरक्षा की तत्काल जांच सुनिश्चित की जाए।

सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपें। डॉ. इरफान अंसारी ने स्पष्ट कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है। यहां किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इसके साथ ही राज्य के सभी होटल और रेस्टोरेंट को किचन की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने, गैस पाइपलाइन, चूल्हा और चिमनी सिस्टम की तकनीकी जांच कराने, फायर सेफ्टी उपकरण और इमरजेंसी एग्जिट को पूरी तरह कार्यशील रखने के लिए कहा गया है।

डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि जनता की जान, माल और स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी मेरी है। झारखंड में किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

गोवा में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अलर्ट मोड में है। राज्य के सभी होटल, रेस्टोरेंट, बार और अस्पतालों में फायर सेफ्टी की अनिवार्य जांच का आदेश दिया गया है। एक सप्ताह के भीतर सभी जिलों से रिपोर्ट भेजना अनिवार्य है।

डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि जन-धन की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि झारखंड में गोवा जैसी कोई घटना होती है, तो संबंधित अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे।

उन्होंने गोवा हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रत्येक परिवार को एक करोड़ रुपए मुआवजा देने का आग्रह किया। साथ ही गोवा सरकार से पर्यटकों की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करने की अपील की।

जान गंवाने वालों में शामिल झारखंड और रांची के लोगों के परिजनों के लिए मंत्री ने कहा कि वे स्वयं मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें राज्य स्तर पर आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे।

